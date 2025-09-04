Espanya i el Regne Unit obren etapa després del pacte sobre Gibraltar
El ‘premier’ britànic rep el president espanyol a Londres per firmar un acord bilateral i debatre sobre Ucraïna i Gaza
Lucas Font
El Regne Unit i Espanya van escenificar ahir l’inici d’una nova etapa en la seva relació bilateral després dels anys turbulents del Brexit. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va rebre el president del Govern, Pedro Sánchez, a Downing Street tot just tres mesos després d’haver tancat l’acord sobre el futur de Gibraltar, el primer en 300 anys d’història i el tractat del qual suposarà l’eliminació de l’últim reixat a l’Europa Occidental. El pacte en aquesta matèria, així com la voluntat d’acostament del Govern laborista a la Unió Europea, ha creat les condicions idònies per reforçar l’aliança entre els dos països en matèries com l’economia i el comerç i també per acostar postures en l’àmbit internacional.
Un dels principals objectius de la trobada va ser la firma d’un memoràndum d’entesa, un acord marc entre els dos països que fixa les bases de la seva relació no només en l’àmbit econòmic i comercial, sinó també en altres matèries com els drets socials, el turisme sostenible, el canvi climàtic o la migració legal i la mobilitat. Les dues parts es van comprometre a mantenir trobades anuals, a càrrec dels ministres d’Exteriors, per reforçar els seus vincles i trobar vies d’acció en temes d’interès mutu. "Tenim molt per discutir en matèria de defensa, Ucraïna i la situació mundial, la terrible situació a Gaza", va assenyalar Starmer davant Sánchez, que va ressaltar que els dos països estan alineats en els "debats globals".
