Mor Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana, als 91 anys
El llegendari dissenyador deixa un buit immens en el món de la moda internacional
EFE
El dissenyador Giorgio Armani, considerat el 'rei' de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys a Milà, acompanyat de la seva família i de Leo Dell'Orco, el seu company durant els últims 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
«Amb un pesar infinit, el grup Armani anuncia la mort del seu creador, fundador i motor incansable: Giorgio Armani. El senyor Armani, com sempre l’anomenen amb respecte i admiració els seus empleats i col·laboradors, ha mort tranquil·lament, envoltat dels seus éssers estimats. Incansable, ha treballat fins als seus últims dies, dedicant-se a l’empresa, a les col·leccions i als diversos i sempre nous projectes en curs i en desenvolupament», comunica la casa de moda.
Fa unes setmanes, poc abans de complir 91 anys, una infecció pulmonar es va obligar a hospitalitzar-se i, desrpés a estar a casa seva del carrer Via Borgonuovo de Milà, cosa que el va obligar a perdre’s la desfilada masculina d’alta costura al juny, un fet molt poc freqüent en aquest treballador incansable que mai no deixava els tallers.
«El rei Giorgio» ha estat una llegenda absoluta de la moda, un icona universal de l’estil contemporani, ha situat la dona i la seva llibertat al centre i inventa estils, sempre caracteritzats per la seva eterna elegància.
