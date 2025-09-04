Dos espanyols ferits entre les víctimes del descarrilament de l'emblemàtic funicular de la Glòria de Lisboa
Les autoritats portugueses confirmen que hi ha quinze morts i divuit ferits de diversa consideració
ACN
El Ministeri d'Exteriors ha confirmat que hi ha dues persones ferides de nacionalitat espanyola entre les víctimes del descarrilament aquest dimecres a la tard de l'emblemàtic funicular de la Glòria al centre de Lisboa.
L'accident ha causat la mort a quinze persones i hi ha divuit afectats més, ferits de diversa consideració, entre els quals els dos espanyols.
El popular mitjà de transport, amb capacitat per a 43 persones, és molt utilitzat pels turistes que visiten la ciutat.
L'alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha afirmat que es tracta d'una dia "tràgic" i "molt difícil" per a la ciutat. El funicular havia descarrilat l'any 2018 en un incident que no va causar ferits. El govern portuguès ha declarat dia de dol aquest dijous.
Fonts del Ministeri d'Exteriors també han indicat que el Consolat d'Espanya a Lisboa està en "contacte permanent" amb les autoritats portugueses.
