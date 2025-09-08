L'Assemblea Nacional francesa tomba el Govern de Bayrou, el quart que cau en aquesta legislatura
L'Executiu de Bayrou cau després de no superar la moció de confiança i força a Macron a buscar el quart primer ministre de la legislatura
Leticia Fuentes
França veu caure el quart Govern aquesta legislatura. L'Assemblea Nacional ha rebutjat la moció de confiança al primer ministre François Bayrou per 374 vots en contra de la seva continuïtat i 194 a favor, deixant França novament sense executiu i sumida en una espiral d'inestabilitat política.
«Senyores i senyors del parlament, vostès tenen el poder d’enderrocar el govern, però no tenen el poder d’esborrar la realitat», ha afirmat el cap de govern durant el seu últim discurs davant l’hemicicle.
François Bayrou va arribar al Palau de Matignon fa nou mesos, prenent el relleu de Michel Barnier, qui ostentava el rècord de primer ministre més fugaç de la V República. El seu mandat ja va començar sota l’amenaça de la censura; tot i això, va aconseguir superar diverses mocions fins aquest juliol, arran de la presentació del seu pla pressupostari per al 2026 amb què pretenia reduir el deute francès en 44.000 milions d’euros, a base de retallades importants al sector públic.
Després de setmanes d’intents fallits d’arribar a un acord amb els partits de l’oposició, i de reiterades crides a la “responsabilitat política” davant el fràgil moment econòmic que travessa França, Bayrou va decidir enfrontar-se a una moció de confiança a l’Assemblea Nacional. «És un autèntic tret al peu», havien criticat alguns politòlegs.
El seu pla no ha funcionat i, per a sorpresa de ningú, François Bayrou marxa aquest dilluns del Palau de Matignon amb uns índexs d’impopularitat històrics. Només un 15 % dels francesos es mostraven favorables a la seva continuïtat. Ni tan sols comptava amb el suport unànime del seu propi bàndol polític. Per això, des de fa setmanes la pregunta a França ja no se centrava en la seva derrota, sinó en què passarà després: Macron optarà per la dissolució de l’Assemblea Nacional o, al contrari, nomenarà ràpidament un nou primer ministre?
Cap dels dos escenaris està exempt de risc. En cas d’uns comicis anticipats, el partit d’extrema dreta de Marine Le Pen, fort en els sondejos, seria el gran beneficiat a només any i mig de les presidencials. «La dissolució no és una opció, sinó una obligació. (…) Sense dissolució, Emmanuel Macron bloquejarà el país», ha insistit avui dilluns Le Pen.
Si, en canvi, Macron opta per designar un nou cap de govern, el president haurà de cedir a les peticions de l’esquerra, que l’obligarien a reduir considerablement el seu objectiu pressupostari.
El temps juga en contra de Macron
El president és conscient que, després de la caiguda del seu tercer primer ministre en menys de dos anys, perdre temps juga en contra seva. Per això, aquest dilluns al vespre ha convocat al Palau de l’Elisi la presidenta de l’Assemblea Nacional, Yael Braun Pivet, com ja va fer divendres amb el president del Senat, Gérard Larcher.
Amb la sortida de Bayrou, el focus mediàtic es trasllada ara a l’Elisi, i les tertúlies especulen sobre quin serà el pròxim moviment d’Emmanuel Macron, que s’espera que es dirigeixi a la nació aquest dimarts 9 de setembre. Aquell mateix dia, l’esquerra presentarà una moció de destitució contra ell, que es votarà en les properes setmanes.
«Només hi ha un responsable de la crisi, la desfeta, el desordre en el nostre país: el president de la República i, amb ell, els seus seguidors cecs, dels quals vostè, senyor primer ministre, n’és el primer apòstol», ha criticat aquest dilluns el socialista Boris Vallaud.
França, “addicta al deute”
«Gastem, però mai fem marxa enrere. S’ha convertit en un reflex i, pitjor encara, en una addicció. Les despeses ordinàries del país, les despeses de la nostra vida diària, dels serveis públics, les pensions, el pagament de les cotitzacions a la seguretat social, ens hem acostumat a finançar-les amb crèdit», va retreure Bayrou abans de la votació, recordant a l’Assemblea la necessitat d’aprovar “uns pressupostos com més aviat millor”.
L’adéu de Bayrou no només deixa França sense govern una vegada més, sinó que també implica la caiguda del seu impopular pla pressupostari, accentuant la divergència dels tipus d’interès francesos respecte als d’altres països europeus i generant incomoditat entre els inversors. Al març, l’agència Fitch ja havia advertit que degradaria la qualificació del deute sobirà de França si no aconseguia aplicar un “pla creïble” per reduir-lo a mitjà termini.
«La situació financera actual de França és més que preocupant», ha assegurat Paul Christophe, president del grup Horizons & Indépendants, qui ha subratllat que «el temps que el país perdi avui, el pagarà demà».
