Guerra a l'Orient Pròxim
Israel ataca els líders de Hamás a Qatar mentre negociaven l'alto el foc a Gaza
L'Exèrcit d'Israel afirma que l'acció ha estat un "bombardeig de precisió" contra suposats alts càrrecs del Moviment de Resistència Islàmica
Andrea López-Tomàs
No hi ha límits per a Israel i la fumarada que sobrevola una angoixada Doha així ho testifica. Aquest dimarts, després d'exigir l'evacuació total de Ciutat de Gaza i llançar milers de fulletons sobre la urbs palestina, els avions israelians s'han desplaçat fins als cels de la capital qatarí. Des d'allà, han llançat un atac contra el lideratge polític de Hamás, i específicament, contra la delegació negociadora en les converses per l'alto el foc. Els primers informes del mitjà saudí Al Aarabiya assenyalen que Khalil al Hayya, el líder de les negociacions al grup palestí, hauria mort com a resultat de l'atac. No obstant això, un comunicat de Hamás citat per Al Jazeera ha subratllat que ningú ha estat assassinat a l'agressió. Alguns informes suggereixen que Qatar hauria decidit suspendre les negociacions per a un acord de treva a Doha després de l'atac.
"Atac a la delegació negociadora de Hamás durant la seva reunió a Doha. La reunió va ser atacada mentre es discutia la proposta del president [americà, Donald] Trump d'un alto el foc", ha assegurat una font d'alt rang de Hamás al mitjà qatarí Al Jazeera. Fonts properes al grup palestí afirmen que l'última proposta de Washington va ser un "engany destinat a portar els membres de Hamás a una discussió per atacar-los". Israel ha confirmat estar darrere de l'atac, que hauria rebut el llum verd de Trump, segons ha dit un oficial israelí al Canal 12 hebreu.
Tant l'Exèrcit israelí com l'agència de seguretat interna Shin Bet han reconegut que la seva força aèria havia realitzat un atac contra els líders de Hamás. "Els membres de la cúpula atacada van liderar les activitats de l'organització terrorista durant anys i són directament responsables de la massacre del 7 d'octubre i de la guerra contra l'Estat d'Israel", han afirmat en un comunicat inicial, en el qual no s'esmentava explícitament Qatar. Un comunicat de Hamás ha subratllat que ningú ha mort a l'agressió, que ha tingut lloc en una zona amb múltiples ambaixades i residències per a la població expatriada.
Lideratge a Gaza assassinat
La majoria del lideratge de Hamás a Gaza ha estat assassinat durant aquests 23 mesos de guerra, en els quals l'Exèrcit israelí ha matat més de 64.000 palestins. No obstant això, la cúpula política del grup, repartida entre Turquia i Qatar, pràcticament no ha estat afectada. Al juliol de l'any passat, el cap del politburó polític, Ismail Haniyeh, va ser assassinat mentre es trobava a l'Iran, i uns mesos abans, al gener, un dron va matar el número dos, Saleh al Arouri, als suburbis meridionals de Beirut. Qatar ha "condemnat enèrgicament" l'atac a Doha. Segons el ministeri d'Exteriors qatarí, Majed al Ansari, va tenir "com a objectiu edificis residencials on es trobaven diversos membres del buró polític de Hamás".
"Aquest atac criminal constitueix una flagrant violació de totes les lleis i normes internacionals i representa una greu amenaça per a la seguretat dels qatarins i els residents a Qatar", ha afegit al Ansari. Doha "no tolerarà aquest comportament imprudent d'Israel ni la contínua pertorbació de la seguretat regional, ni cap acte que atempti contra la seva seguretat i sobirania", ha subratllat, anunciant que ho "investigaran al més alt nivell". De moment, Washington no ha confirmat que Tel Aviv s'hagi coordinat amb les autoritats americanes per a l'atac en un territori aliat d'Estats Units.
"Israel assumeix plena responsabilitat"
Mitja hora després de l'atac, el primer ministre israelí, Binyamín Netanyahu, s'ha encarregat d'aclarir-ho. "L'acció d'avui contra els principals caps terroristes de Hamás va ser una operació israelí totalment independent", ha escrit la seva oficina en un comunicat en anglès. "Israel ho va iniciar, Israel ho va dirigir i Israel assumeix plena responsabilitat", ha subratllat, tot i que mitjans israelians afirmen que Trump estava al corrent de l'atac i va donar la seva aprovació. Fa dos dies, el president americà va llançar una "última advertència" a Hamás: els "he advertit sobre les conseqüències de no acceptar", va escriure a la seva plataforma Truth Social. No obstant això, el grup palestí fa setmanes que va acceptar una treva. Des d'aleshores, els mediadors estaven a l'espera que respongués Israel.
"El primer ministre i el ministre de Defensa [Israel Katz] consideren que l'operació estava completament justificada a la llum del fet que aquest lideratge de Hamás va iniciar i va organitzar la massacre del 7 d'octubre, i no ha cessat de llançar accions assassines contra l'Estat d'Israel i els seus ciutadans des d'aleshores", ha assenyalat un comunicat conjunt, en el qual vinculaven l'atac a Doha amb el tiroteig a Jerusalem Est que va matar sis israelians el dilluns, inclòs un d'origen espanyol. El bombardeig sobre Doha va tenir com a objectiu un barri residencial, per la qual cosa violaria diverses disposicions del dret internacional, inclosa la prohibició de la Carta de les Nacions Unides sobre l'agressió contra Estats independents. El seu secretari general, António Guterres, ha qualificat els atacs aeris com una "flagrant violació" de la sobirania i integritat territorial de Qatar.
Aliat dels EUA
També Jordània, gran aliat dels EUA a la regió, ha qualificat l'agressió d'Israel d'una "greu amenaça per a la seguretat del poble qatarí". "Donem suport als nostres germans a Qatar i els donem suport plenament en qualsevol mesura que prenguin contra l'agressió", ha afegit. Aràbia Saudí ha condemnat l'atac, advertint de "les greus conseqüències resultants de la persistència de l'ocupació israelí en les seves transgressions criminals i la seva flagrant violació dels principis del dret internacional i de totes les normes internacionals". El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abás, ha dit en un comunicat de la seva oficina que la "flagrant agressió israelí contra Qatar constitueix una greu violació del dret internacional i una escalada que amenaça la seguretat i l'estabilitat a la regió".
Malgrat acollir part dels alts càrrecs de Hamás, Qatar, un dels mediadors en les negociacions, s'ha lliurat de la violència durant els últims 23 mesos. Doha és clau per als EUA a la regió especialment els últims anys tant amb l'administració demòcrata de Joe Biden com amb la republicana de Trump. La major base americana fora del país es troba a Qatar. A part, la seva condició d'important aliat no pertanyent a l'OTAN aparentment li hauria atorgat immunitat davant tals operacions. Durant el seu primer viatge a l'Orient Mitjà des de la seva reelecció, Trump va passar per Qatar, on va anunciar 1,2 bilions de dòlars en inversions qatarins i el govern qatarí li va regalar un avió de luxe de 400 milions de dòlars.
