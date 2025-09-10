Crisi al país asiàtic
Les protestes anticensura al Nepal acaben amb el Parlament en flames
La dimissió del primer ministre no apaivaga la revolta massiva dels joves
La dona d’un dirigent mor cremada a casa seva
El Periódico
Centenars de manifestants van irrompre i van incendiar ahir el Parlament del Nepal, en una escalada de la crisi que ha sumit el país en el caos malgrat la dimissió del primer ministre, Khadga Prasad Sharma Oli. L’assalt al Parlament es va convertir en el punt culminant de dos dies de protestes juvenils massives contra la corrupció i la censura a les xarxes socials, que ja han deixat almenys 25 morts i centenars de ferits. Imatges de mitjans locals van mostrar denses columnes de fum sortint del complex parlamentari, mentre l’Exèrcit es mantenia passiu sense intervenir-hi per aturar l’assalt ni sufocar el foc. La violència de la jornada es va estendre per tota la capital, convertida en escenari d’atacs sistemàtics contra dirigents i les seves famílies.
Rajyalaxmi Chitrakar, dona de l’ex primer ministre Jhala Nath Khanal, va morir després de patir greus cremades quan els manifestants van incendiar el seu habitatge amb ella a dins, segons van confirmar a l’agència Efe fonts hospitalàries. La residència privada de l’acabat de dimitir Oli va ser incendiada, mentre altres líders, com ara l’ex primer ministre Sher Bahadur Deuba, van ser agredits a casa seva. La seva dona, Arzu Rana Deuba, ministra d’Exteriors, també va resultar atacada. Altres ex primers ministres i figures polítiques van veure igualment les seves cases assaltades i destruïdes per les flames, en el que analistes locals descriuen com una persecució directa contra l’elit política.
