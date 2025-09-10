Polònia assegura que ha abatut diversos drons russos per “violar” el seu espai aeri
L’aeroport de la capital ha tancat durant unes hores per les operacions militars
ACN
Brussel·les
El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, ha anunciat aquest dimecres a la matinada l’enderrocament de diversos dons russos per haver “entrat a l’espai aeri” polonès i representar “una amenaça”. En un missatge posterior a X, Tusk ha denunciat la “violació de l’espai aeri polonès d’un gran nombre de drons russos".
“Els drons que representaven una amenaça directa s’han abatut. Estic en contacte constant amb el secretari general de l’OTAN i els nostres aliats”, ha dit. L’aeroport de Varsòvia ha tancat durant un parell d’hores per les operacions militars, però ha reobert a dos quarts de vuit del matí.
