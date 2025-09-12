Violència política
Les autoritats dels EUA publiquen un vídeo i demanen col·laboració ciutadana per trobar l’assassí de Charlie Kirk
Un dia i mig després de l’assassinat de l’aliat de Trump l’FBI no sap encara la seva identitat
Idoya Noain
Dia i mig després de l’assassinat de l’activista conservador Charlie Kirk, important aliat de Donald Trump i elevat a màrtir per la ultradreta, les autoritats dels Estats Units seguien aquest dijous a la nit sense haver aconseguit ni tan sols identificar l’autor del tret mortal, que continuava a la fuga, i demanant la col·laboració ciutadana per avançar en la recerca.
Ho van fer en una roda de premsa a Orem (Utah), la localitat on és el campus universitari on es va produir l’assassinat. I allà van difondre un vídeo on es veu des de lluny el sospitós anar corrent per la teulada de l’edifici des del qual va disparar, va saltar i va marxar per un aparcament del campus.
Més útil que aquestes imatges pot resultar la versió ampliada i millorada de diverses fotografies del sospitós que s’havien anat fent públiques al llarg del dia. En aquestes fotos, tretes de captures de càmeres de seguretat, es veu amb una mica més de claredat el jove, que porta motxilla, ulleres de sol, una gorra amb un logo d’un triangle, un texà i una samarreta fosca de màniga llarga amb la imatge d’una bandera nord-americana, que alguns mitjans han identificat com una peça promocional d’una organització de veterans de guerra ferits.
«Són tot coses distintives i demanem al públic que les miri i intenti identificar si saben d’algú que les té o que han vist amb aquestes peces. Busquem aquesta informació», va dir en la roda de premsa Beau Mason, el comissionat de seguretat pública d’Utah, que va explicar també que tenen una empremta que apuntava que portava sabatilles Converse.
Implorant ajuda
«Necessitem tanta ajuda com puguem aconseguir», va declarar el governador, Spencer Cox, en aquesta mateixa compareixença, en la qual no es van acceptar preguntes i on no hi va haver cap declaració pública del director de l’FBI, Kash Patel. Aquest s’ha traslladat a Utah per estar al capdavant de la investigació d’aquest assassinat que ha sacsejat i commocionat els EUA i col·loca el país davant una nova era de violència política amb possibilitat de continuar escalant. Tot i que no hi hagi encara identitat del sospitós ni una explicació de la motivació de les seves accions aquest cas ja s’ha poltitzat en extrem i ha disparat les tensions.
L’aparició d’aquest dijous davant els mitjans deixa en evidència que, almenys a l’hora d’escriure aquestes línies, les autoritats no havien aconseguit grans avenços en la recerca del sospitós. No semblen tenir el seu nom o manera de seguir-lo a través del seu telèfon mòbil o d’estudiar el seu historial a internet.
De moment tenen, segons han dit, l’empremta de la sabatilla, una del palmell de la mà i una altra de l’avantbraç, així com alguns llocs dels quals «intenten» extreure mostres de l’ADN. I també tenen en el seu poder l’arma que va utilitzar per a l’assassinat, un rifle de caça del calibre 30-06. L’arma, segons diversos mitjans, és un model antic i d’importació de la marca Mauser i estava embolicada en una tovallola en una zona boscosa per la qual el sospitós va passar en la seva fugida.
Un butlletí intern d’una agència policial citat per ‘The Wall Street Journal’ aquest dimecres deia que la munició que es va trobar a l’arma tenia inscripcions antifeixistes i transgènere però és un extrem que les autoritats no han confirmat.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües