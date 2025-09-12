Un país europeu nomena primera ministra una intel·ligència artificial
Gestionarà i adjudicarà els contractes públics per acabar amb la corrupció
Redacció
Albània ha posat la seva lluita contra la corrupció en mans d’una intel·ligència artificial. Diella, fins ara una assistent virtual per a tràmits burocràtics, ha sigut ascendida a un càrrec ministerial amb un poder sense precedents: gestionar i adjudicar tots els contractes de l’Estat amb una garantia cent per cent lliure de corrupció.
Albània ha nomenat la primera ministra de govern del món generada per intel·ligència artificial. El primer ministre, Edi Rama, ha presentat Diella, el nom de la qual significa «sol» en albanès, com la nova responsable de supervisar tota la contractació pública del país.
La seva missió és erradicar la corrupció en una àrea que històricament ha estat plena d’escàndols, amb la promesa que el sistema farà que les licitacions siguin «cent per cent lliures de corrupció», informa Reuters.
Diella no és una nouvinguda a l’administració albanesa. Des del gener del 2025, ha funcionat com un assistent virtual a la plataforma e-Albania, el portal digital de l’Estat. Representada com una dona vestida amb el vestit tradicional albanès, ha sigut la cara amable de la burocràcia, guiant els ciutadans a través d’ordres de veu per accedir a gairebé un milió de serveis i emetre milles de documents amb segell electrònic.
Ara, el seu ascens a un lloc ministerial representa un experiment inèdit: confiar que un algoritme pot ser immune als suborns, les pressions i el favoritisme que han corromput durant molt temps els processos de contractació del país.
Sintonia amb Europa
La decisió s’emmarca en la carrera d’Albània per adherir-se a la Unió Europea abans del 2030, un objectiu per al qual Brussel·les ha exigit repetidament mesures més contundents contra la corrupció.
La contractació pública ha sigut assenyalada com un dels principals focus d’irregularitats en aquesta nació balcànica, sovint descrita com un centre neuràlgic per a organitzacions criminals que busquen blanquejar diners procedents d’activitats il·lícites.
Amb aquesta mesura, el primer ministre Edi Rama, que va consolidar el seu poder a l’obtenir un quart mandat consecutiu en les eleccions del maig del 2025, busca enviar un missatge clar sobre el seu compromís amb la transparència i la integració europea.
Intervenció gradual
El pla és que Diella assumeixi gradualment la responsabilitat d’avaluar i adjudicar tots els contractes governamentals amb empreses privades. Teòricament, les seves decisions es basaran únicament en criteris predeterminats, eliminant el factor humà d’una equació sovint compromesa.
No obstant això, el govern no ha detallat quins mecanismes de supervisió humana existiran ni com es protegirà el sistema contra possibles manipulacions, cosa que ha generat cert escepticisme entre la població.
Avantguarda tecnològica
Aquest pas situa Albània a l’avantguarda de la governança digital, un camp en què ja ha demostrat ser un líder regional. La plataforma e-Albania gestiona actualment el 95% dels serveis públics, i ofereix prop de 1.200 tràmits en línia en sectors com la sanitat, l’educació i la creació d’empreses.
Tot i que altres nacions han explorat la integració de la IA en les seves operacions –Estònia amb més de 130 casos d’ús i els Emirats Àrabs Units amb un Ministeri d’intel·ligència artificial des del 2017–, la decisió d’Albània d’atorgar a un bot un poder decisori a escala ministerial és única.
L’acompliment de Diella en la gestió de les licitacions públiques serà observat de prop a tot el món. El seu èxit o fracàs no només definirà el futur de la lluita contra la corrupció a Albània, sinó que també podria establir un precedent sobre el paper que la intel·ligència artificial està destinada a jugar en la governança global.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües