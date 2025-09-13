Violència política als EUA
La vídua de Charlie Kirk promet continuar amb el seu llegat després del seu assassinat: "No tenen idea del que acaben de desencadenar al país i al món"
EFE
La dona del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, va prometre aquest divendres continuar amb el llegat del seu marit i va llançar una advertència als involucrats en el seu assassinat: «Si abans pensaven que la missió del meu marit era poderosa, no tenen idea del que acaben de desencadenar a tot aquest país i en aquest món».
«No tenen idea del foc que han encès dins d’aquesta dona. El plor d’aquesta vídua ressonarà a tot el món com un crit de guerra. Per a tots els que ens escolten aquesta nit als Estats Units: el moviment que el meu marit va construir no morirà», va advertir Erika en la seva primera aparició pública des de l’assassinat del seu marit en un esdeveniment universitari a l’oest del país.
Davant l’escriptori del seu marit, on Kirk realitzava les seves retransmissions a les seves xarxes socials, la dona va començar el seu discurs plorant la mort del seu marit, un aliat del president dels EUA, Donald Trump. «El meu marit va donar la seva vida per mi, per la nostra nació, pels nostres fills. Va mostrar el màxim i veritable amor. Mai, mai, tindré les paraules per descriure la pèrdua que sento en el meu cor», va dir.
Durant la seva intervenció, Erika va agrair al mandatari nord-americà, que mantenia una estreta amistat amb l’activista conservador, així com el seu afany a caçar tan aviat com sigui possible els seus assassins. «Els malfactors responsables de l’assassinat del meu marit no tenen idea del que han fet. Han matat el Charlie perquè predicava un missatge de patriotisme, fe i de l’amor misericordiós de Déu. Tots haurien de saber-ho».
Erika va assegurar que la missió del seu marit «no acabarà, ni per un instant». «Un dels grans talents del Charlie era la seva capacitat, aquesta fenomenal habilitat per triar grans persones perquè el seguissin. Sempre trobava els qui podien amb qualsevol contratemps, i era gairebé com si ho sabés», va afegir.
Funeral a Arizona
Charlie i Erika Kirk es van casar el maig del 2021, van tenir dos fills i junts van liderar causes i organitzacions d’activisme conservador-religiós a Arizona.
L’activista va rebre dimecres passat un tret al coll mentre participava en un debat universitari davant centenars de persones a la Universitat Utah Valley, ubicada a l’estat de Utah, a l’oest dels EUA.
El president nord-americà ha declarat la seva intenció d’assistir al funeral de Kirk, que es realitzarà a Arizona, tot i que es desconeix de moment la data i lloc.
