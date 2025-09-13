Romania intercepta un dron rus al seu espai aeri i enlaira dos avions de combat
El ministre de defensa romanès assegura que en cap moment la població ha estat en risc
ACN
El ministre de Defensa de Romania, Ionut Mosteanu, ha explicat que aquest dissabte les forces aèries han interceptat un dron rus que, segons ha dit, violava el seu espai aeri. En un missatge a través de la xarxa social X, el ministre ha afegit que, com a reacció, s'han enlairat dos avions de combat F-16 que han rastrejat el dron rus fins que ha desaparegut. Segons Mosteanu, en cap moment la població ha estat en perill. "Romania condemna la conducta imprudent de Rússia, que amenaça l'estabilitat regional. Juntament amb els nostres aliats de l'OTAN, ens mantenim vigilants i llestos per defensar cada centímetre de l'espai aeri", afegeix.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que Espanya "participarà amb mitjans aeris" al nou dispositiu de seguretat de l'OTAN per reforçar la seguretat al flanc oriental d'Europa. Una decisió que arriba després que dimecres drons russos fessin una incursió a Polònia.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina