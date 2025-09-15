La Flotilla reprèn la travessia cap a Gaza
Unes 18 embarcacions van salpar diumenge d'Itàlia i està previst que entre dilluns i dimarts en surtin de Tunis i Grècia
ACN
Unes 18 embarcacions de la Global Sumud Flotilla van salpar aquest diumenge de Catània (Itàlia) i desenes més tenen previst fer-ho entre aquest dilluns i dimarts de Tunis i Grècia, segons han informat els organitzadors. Aquests han explicat en un comunicat que han fet canvis estratègics com la reducció de participants en algunes embarcacions per tal de protegir-los millor. I és que han destacat que en les últimes setmanes han hagut de fer front a "múltiples desafiaments", entre els quals "dos atacs amb drons", obstacles logístics i escassetat de combustible. A més, han implementat una planificació de seguretat "exhaustiva" davant les "terribles amenaces" del ministre israelià Ben-Gvir.
És per això, expliquen, que van reubicar alguns dels vaixells a altres ports per als preparatius finals, han fet rigoroses proves al mar i han adaptat els protocols de seguretat.
Afegeixen que aquests canvis estratègics els permetrà protegir millor als participants, preservar l'impacte de la missió i demostrar la resiliència del moviment global per Palestina. "En unir les nostres flotes al Mediterrani, enviem un missatge clar: el bloqueig i el genocidi a Gaza han de terminar", han manifestat.
