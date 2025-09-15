Diplomàcia
La Xina i els Estats Units arriben a Madrid a un acord marc sobre la venda de TikTok
El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, i el vice primer ministre xinès, He Lifeng, aborden en el seu segon dia de converses a la capital espanyola les seves diferències sobre aranzels i les tecnològiques TikTok i Nvidia
Mario Saavedra
El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha anunciat que el seu país i la Xina han arribat a un «acord marc» sobre la venda de la companyia xinesa de xarxes socials TikTok, que tancarà el president Donald Trump en una conversa per telèfon amb el seu homòleg Xi Jinping. Així ho ha afirmat l’alt càrrec nord-americà en una roda de premsa davant el palau de Santa Cruz, seu del Ministeri d’Exteriors, a Madrid, el segon dia de negociacions comercials al més alt nivell entre les dues primeres potències econòmiques.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat alhora a la seva xarxa social Truth que «la gran reunió comercial a Europa entre els Estats Units i la Xina ha anat molt bé», i que divendres vinent parlarà per telèfon amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping per tancar l’acord: «La relació continua sent forta!», ha proclamat.
Bessent i el cap de la delegació xinesa, el vice primer ministre xinès, He Lifeng, han abordat també les seves diferències sobre aranzels i les sancions a l’empresa de xips nord-americana Nvidia, però no han descrit avenços en aquest sentit.
Sobre Espanya, Bessent ha confirmat que ha parlat amb la contrapart espanyola (el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo) els avenços en les negociacions comercials amb la UE. S’han mostrat satisfets pel superàvit comercial que té el seu país amb el nostre en matèria de comerç.
Treva comercial sense resoldre
Els dos països van acordar una treva en la guerra comercial llançada pel president dels Estats Units, Donald Trump, que imposava aranzels mutus de més del 100%, de facto bloquejant el comerç entre les dues primeres economies del món.
El Govern d’Espanya ha aprofitat la presència del mandatari nord-americà per celebrar una trobada bilateral. Els ministres d’Exteriors, José Albares, el d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i el secretari d’Estat i director de l’oficina d’Afers Econòmics i G20 a la Presidència de Govern, Manuel de la Rocha, s’han reunit aquest dilluns al palau de Viana, seu del Ministeri d’Exteriors a Madrid, amb el secretari del Tresor, Scott Bessent, i el representant de Comerç dels EUA, Jamieson Greer, i han abordat qüestions d’interès comercial bilateral.
«En la reunió, el Govern d’Espanya ha recordat la importància de les relacions entre els EUA i la UE, la més gran del món, al representar el 30% del comerç de béns i serveis a escala global», han dit fonts oficials del Ministeri d’Exteriors. «El Govern ha assenyalat la voluntat de reforçar els vincles existents amb el mercat dels EUA, en el qual destaca la forta competitivitat de les empreses espanyoles, a les quals el Govern continuarà acompanyant en el context aranzelari».
