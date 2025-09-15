Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diplomàcia

La Xina i els Estats Units arriben a Madrid a un acord marc sobre la venda de TikTok

El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, i el vice primer ministre xinès, He Lifeng, aborden en el seu segon dia de converses a la capital espanyola les seves diferències sobre aranzels i les tecnològiques TikTok i Nvidia

El Secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, en la seva reunió amb el vice primer ministre xinès He Lifeng, aquest diumenge a Madrid. Es tracta de la quarta ronda de negociacions comercials que mantenen els EUA i la Xina, després de les celebrats a Ginebra, Londres i Estocolm, i està previst que es prolongui fins al 17 de setembre

El Secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, en la seva reunió amb el vice primer ministre xinès He Lifeng, aquest diumenge a Madrid. Es tracta de la quarta ronda de negociacions comercials que mantenen els EUA i la Xina, després de les celebrats a Ginebra, Londres i Estocolm, i està previst que es prolongui fins al 17 de setembre / Tesoro de los Estados Unidos / EFE

Mario Saavedra

Madrid

El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha anunciat que el seu país i la Xina han arribat a un «acord marc» sobre la venda de la companyia xinesa de xarxes socials TikTok, que tancarà el president Donald Trump en una conversa per telèfon amb el seu homòleg Xi Jinping. Així ho ha afirmat l’alt càrrec nord-americà en una roda de premsa davant el palau de Santa Cruz, seu del Ministeri d’Exteriors, a Madrid, el segon dia de negociacions comercials al més alt nivell entre les dues primeres potències econòmiques.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat alhora a la seva xarxa social Truth que «la gran reunió comercial a Europa entre els Estats Units i la Xina ha anat molt bé», i que divendres vinent parlarà per telèfon amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping per tancar l’acord: «La relació continua sent forta!», ha proclamat.

Bessent i el cap de la delegació xinesa, el vice primer ministre xinès, He Lifeng, han abordat també les seves diferències sobre aranzels i les sancions a l’empresa de xips nord-americana Nvidia, però no han descrit avenços en aquest sentit.

Sobre Espanya, Bessent ha confirmat que ha parlat amb la contrapart espanyola (el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo) els avenços en les negociacions comercials amb la UE. S’han mostrat satisfets pel superàvit comercial que té el seu país amb el nostre en matèria de comerç.

Treva comercial sense resoldre

Els dos països van acordar una treva en la guerra comercial llançada pel president dels Estats Units, Donald Trump, que imposava aranzels mutus de més del 100%, de facto bloquejant el comerç entre les dues primeres economies del món.

El Govern d’Espanya ha aprofitat la presència del mandatari nord-americà per celebrar una trobada bilateral. Els ministres d’Exteriors, José Albares, el d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i el secretari d’Estat i director de l’oficina d’Afers Econòmics i G20 a la Presidència de Govern, Manuel de la Rocha, s’han reunit aquest dilluns al palau de Viana, seu del Ministeri d’Exteriors a Madrid, amb el secretari del Tresor, Scott Bessent, i el representant de Comerç dels EUA, Jamieson Greer, i han abordat qüestions d’interès comercial bilateral.

«En la reunió, el Govern d’Espanya ha recordat la importància de les relacions entre els EUA i la UE, la més gran del món, al representar el 30% del comerç de béns i serveis a escala global», han dit fonts oficials del Ministeri d’Exteriors. «El Govern ha assenyalat la voluntat de reforçar els vincles existents amb el mercat dels EUA, en el qual destaca la forta competitivitat de les empreses espanyoles, a les quals el Govern continuarà acompanyant en el context aranzelari».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
  2. Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
  3. La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
  4. Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
  5. Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
  6. Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
  7. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  8. Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya

La Xina i els Estats Units arriben a Madrid a un acord marc sobre la venda de TikTok

La Xina i els Estats Units arriben a Madrid a un acord marc sobre la venda de TikTok

La Llar traslladarà l’activitat laboral del Taller Coloma al polígon de la Valldan de Berga

La Llar traslladarà l’activitat laboral del Taller Coloma al polígon de la Valldan de Berga

La Fumera de Sallent torna a ser un èxit de participació

La Fumera de Sallent torna a ser un èxit de participació

El ‘top manta’ es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d’euros

El ‘top manta’ es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d’euros

Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Bona acollida de les activitats d’estiu per a infants i joves de Manresa

Bona acollida de les activitats d’estiu per a infants i joves de Manresa

The Tyets i Estopa publicaran la cançó 'Camila' a finals de setembre

The Tyets i Estopa publicaran la cançó 'Camila' a finals de setembre

La Diputació de Barcelona dona mig milió d'euros per a famílies palestines refugiades del Pròxim Orient

La Diputació de Barcelona dona mig milió d'euros per a famílies palestines refugiades del Pròxim Orient
Tracking Pixel Contents