Conflicte al Pròxim Orient
Israel inicia l’ofensiva terrestre per prendre el control de Ciutat de Gaza
Els atacs durant la nit van combinar bombardejos aeris amb míssils i drons i atacs d’artilleria, així com de trets des d’helicòpters
Andrea López-Tomàs
La incursió terrestre israeliana a Ciutat de Gaza ha començat. Netanyahu ha anunciat l’inici d’una «poderosa operació» per prendre el control de la capital gaziana. «Gaza crema», ha celebrat per la seva banda el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Durant tota la nit, els bombardejos de l’Exèrcit israelià s’han succeït, utilitzant míssils, drons, trets des d’helicòpters i foc d’artilleria. Les autoritats mèdiques de l’enclavament –on Israel prohibeix l’entrada a la premsa internacional i assassina de manera sistemàtica els reporters locals– han anunciat que almenys 24 persones han mort només al llarg d’aquesta matinada, 40 han resultat ferides i dotzenes han desaparegut sota la runa. Centenars de gazians han decidit passar la nit al ras per por que els bombardejos impactessin contra els edificis on estaven.
L’Exèrcit israelià «ataca amb mà dura la infraestructura terrorista i els seus soldats lluiten amb valentia per crear les condicions necessàries per a l’alliberament dels ostatges i la derrota de Hamàs», ha assegurat Katz. «No desistirem en el nostre afany i no farem marxa enrere fins que la missió s’hagi complert», ha afegit. Aquesta nit d’implacables bombardejos segueix setmanes d’atacs continuats contra aquesta urbs, que és la més gran de tots els territoris palestins. Quan va començar l’agressió a principis d’agost, al voltant d’un milió de persones eren a la ciutat, però, ara, les autoritats militars asseguren que almenys 350.000 l’han abandonat.
Mentre els residents de Ciutat de Gaza informen de bombardejos «forts i implacables», el mitjà nord-americà Axios afirma que Israel ha llançat la seva «ofensiva terrestre per ocupar Ciutat de Gaza». Hi ha milers de persones, incloent-hi famílies amb nens petits, que continuen fugint cap al sud de la Franja, on també s’han registrat atacs. Al llarg de l’enclavament, unes 24 persones han mort des d’aquesta matinada. Els atacs durant la nit han combinat bombardejos aeris amb míssils i drons i atacs d’artilleria, així com de trets des d’helicòpters, mentre que el cel de la capital gaziana es va il·luminar en nombroses ocasions amb bengales de l’Exèrcit que cridaven a l’evacuació de la ciutat.
Protestes de les famílies dels ostatges
No hi ha zona que se salvi. Els bombardejos han afectat el campament de refugiats de Shati, els de Tal al-Hawa, Al Daraj, Al-Dakhribi o Al-Sabra, Sheikh Radwan i a Al-Karama. Durant la nit, fonts locals han indicat a l’agència Efe que els tancs israelians avançaven i retrocedien progressivament des de la perifèria de la Ciutat de Gaza per anar guanyant terreny, si bé l’Exèrcit encara no ha confirmat haver llançat definitivament la seva operació terrestre contra la capital. La potència dels atacs ha sigut tal que fins i tot els residents al centre d’Israel, a desenes de quilòmetres de distància, han pogut sentir el so de les bombes caient sobre la Franja.
Amb el ressò dels bombardejos, les famílies dels ostatges s’han mobilitzat en plena matinada per protestar contra l’ofensiva a Ciutat de Gaza. Armats amb un sac de dormir i la potència de la seva veu, s’han plantat a les portes de la residència del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a tall de denúncia per una operació que consideren que posarà en risc els seus éssers estimats. Encara queden 48 captius a la Franja de Gaza, la majoria morts. A Netanyahu «no li agrada sentir-nos aquí, així que ha fugit com un covard», ha cridat la mare de l’ostatge Matan Zengauker, Einav. «El seguirem a tot arreu, dia i nit, s’ha acabat, s’ha acabat la guerra», que ja ha matat gairebé 65.000 palestins, ha proclamat en la foscor de la nit «Si no s’atura davant de res i envia els nostres valuosos, valents i heroics soldats a lluitar mentre els nostres ostatges són utilitzats com a escuts humans, no és digne de ser primer ministre!»! ha afegit.
Netanyahu es va reunir aquest dilluns amb el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, en la seva visita de dos dies a Israel. Ara Rubio es dirigeix a Qatar, on també es va celebrar una cimera amb els líders àrabs i musulmans de la regió per coordinar una resposta comuna a l’atac israelià a Doha de la setmana passada. Abans d’embarcar-se a l’avió, el funcionari nord-americà ha afirmat que existeix una «finestra d’oportunitat molt breu per arribar a un acord» d’alto el foc, i que espera que Qatar reprengués les negociacions, «malgrat tot el que ha passat». En l’agressió de fa una setmana, van morir cinc membres de Hamàs i un oficial de seguretat qatarià.
