Israel desencadena l’atac terrestre per prendre Ciutat de Gaza
Una comissió independent de l’ONU qualifica de "genocidi" les matances a la Franja
«Gaza crema», va celebrar el ministre de Defensa, Israel Katz, a l’inici d’aquesta ofensiva total
Andrea López-Tomàs
La incursió terrestre israeliana a Ciutat de Gaza ha començat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va anunciar ahir l’inici d’una "poderosa operació" per prendre el control de la capital gaziana. "Gaza crema", va celebrar per la seva banda el ministre de Defensa, Israel Katz. En l’ofensiva, l’Exèrcit israelià va utilitzar míssils, drons, trets des d’helicòpters i vaixells, i foc d’artilleria. Les autoritats mèdiques de l’enclavament –on Israel prohibeix l’entrada a la premsa internacional i assassina els reporters locals– van anunciar que almenys 68 persones van morir, 40 van resultar ferides i dotzenes van desaparèixer sota la runa. A Ciutat de Gaza es concentren 52 de les víctimes mortals.
L’Exèrcit israelià "ataca amb mà dura la infraestructura terrorista i els seus soldats lluiten amb valentia per crear les condicions necessàries per a l’alliberament dels ostatges i la derrota de Hamàs", va assegurar Katz. "No desistirem en el nostre afany i no farem marxa enrere fins que la missió s’hagi complert", va afegir.
L’ofensiva terrestre segueix a setmanes d’atacs continuats contra aquesta urbs, que és la més gran de tots els territoris palestins. A principis d’agost, al voltant d’un milió de persones eren a la ciutat, però, ara, les autoritats militars asseguren que almenys 350.000 l’han abandonat. Hi ha milers de persones, incloses famílies amb nens petits, que continuen fugint cap al sud de la Franja, on també es van registrar atacs.
No hi ha zona que se salvi. Els bombardejos van afectar els campaments de refugiats de Shati, Tal al-Hawa, Al-Daraj, Al-Maghribi o Al-Sabra, Sheikh Radwan i Al-Karama. Els tancs israelians avançaven i retrocedien progressivament des de la perifèria de Ciutat de Gaza per anar guanyant terreny, mentre els avions els proveïen de cobertura amb constants llançaments. La potència dels atacs va ser tal que fins i tot els residents al centre d’Israel, a desenes de quilòmetres de distància, podien sentir el so de les bombes.
Amb l’eco dels bombardejos, les famílies dels ostatges es van mobilitzar en plena matinada. Armats amb un sac de dormir i la potència de la seva veu, es van plantar a les portes de la residència de Netanyahu a tall de denúncia per una operació que consideren que posarà en risc els seus éssers estimats. Encara queden 48 captius a la Franja, la majoria morts.
Diverses organitzacions israelianes de drets humans van demanar que es cancel·li l’ordre evacuació massiva de Ciutat de Gaza perquè constitueix un desplaçament forçat i una neteja ètnica. Les amenaces tenen per objectiu "desplaçar una població exhausta i famolenca que no té on fugir", i les ordres "no sorgeixen d’una necessitat militar" i són "contràries al dret internacional", segons van dir l’Associació pels Drets Civils a Israel, Metges pels Drets Humans, Gisha i Adalah, el Centre Legal per als Drets de les Minories Àrabs a Israel.
Encara més enllà, una investigació independent de les Nacions Unides ha conclòs que Israel ha comès i està cometent un genocidi a Gaza. L’informe de la comissió, encarregada pel Consell de Drets Humans, assenyala que, tant les autoritats israelianes com les seves forces de seguretat, "tenen la intencionalitat genocida de destruir totalment o parcialment els palestins de la Franja de Gaza" i responsabilitza els seus principals líders, des de Netanyahu fins al president Isaac Herzog, d’"incitar" al crim de crims.
La comissió independent de l’ONU afirma que Israel ha incorregut en quatre dels cinc "actes genocides" establerts pel dret internacional: la "matança dels membres del grup"; les "lesions greus a la integritat física o mental" dels seus membres; la "submissió intencional del grup a condicions que hagin de portar la seva destrucció física, total o parcial"; i les "mesures destinades a impedir els naixements en el si del grup". Fins ara han mort a Gaza 64.871 palestins, més de 18.000 d’ells nens, i més de 164.000 han resultat ferits, segons el Ministeri de Salut de l’enclavament.
Les conclusions d’aquesta investigació serviran per engreixar els pronunciaments al respecte de diferents veus autoritzades. També Amnistia Internacional i Human Rights Watch han conclòs que Israel està cometent un genocidi. El mateix que les oenagés israelianes B’tselem i Physicians for Human Rights. O l’Associació Internacional d’Acadèmics del Genocidi i l’Institut Lemkin per a la Prevenció del Genocidi. O la relatora especial de l’ONU per als Territoris Ocupats Palestins, Francesca Albanese. El Tribunal Internacional de Justícia no s’ha pronunciat encara de manera definitiva. n
