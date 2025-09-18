Visita d’Estat
Carles III desplega tota la pompa per afalagar Trump
Fins a 1.300 soldats van participar en la recepció oficial al president nord-americà
Lucas Font
Si hi ha una manera d’enlluernar el president dels Estats Units, Donald Trump, és amb un bon desplegament de pompa, parafernàlia i d’afalacs efusius. I si aquest desplegament ve de part de la família reial britànica, encara millor. El líder republicà i la seva dona, Melania, van ser rebuts ahir amb tots els honors al castell de Windsor pel rei Carles III i la reina Camil·la, com a part de la seva segona visita d’Estat al Regne Unit. Una visita preparada amb tota mena de detalls pel primer ministre Keir Starmer, que pretén reforçar la "relació especial" entre els dos països i captar inversions en un moment delicat per a l’economia britànica.
Fins a 1.300 soldats de les forces armades i 120 cavalls van participar en la recepció oficial al líder nord-americà, una xifra sense precedents en una visita d’aquest tipus. Trump i Carles III van presidir una desfilada en carruatge pels voltants del castell, a més d’assistir a una salutació militar i a una històrica cerimònia en què van participar músics dels dos països. El president nord-americà també va tenir temps per retre homenatge a la tomba de la reina Isabel II, amb qui va presidir la seva primera visita d’Estat el 2019, abans d’assistir a un solemne banquet d’Estat juntament amb els màxims representants dels dos països.
Admirador de la reialesa
La casa reial va posar tota la carn a la graella en la seva recepció al líder nord-americà, un admirador declarat de la reialesa. Prova de la importància d’aquesta cita va ser la presència dels membres més destacats de la família reial.
Malgrat les diferències ideològiques entre les dues administracions, Starmer ha optat per mantenir una posició menys dura amb Trump que altres països, inclosos els de la UE, una cosa que li va permetre ser dels primers líders internacionals a arribar a un acord per reduir els aranzels.
Part de l’esforç diplomàtic s’ha traduït en les inversions de prop de 31.000 milions de lliures esterlines (uns 36.000 milions d’euros) per part de companyies com Microsoft, Nvidia, Google i OpenAI, acordats en el marc de la visita, per impulsar la construcció de centres de dades, la fabricació de xips informàtics i el desenvolupament d’ordinadors quàntics per a projectes d’investigació científica.
Alguns mitjans britànics apunten que, a canvi d’això, el Govern estaria disposat a eliminar l’impost per serveis digitals o a modificar les lleis sobre drets d’autor.
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Tous canvia de conseller delegat
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat
- Detingut per agredir un metge i una vigilant de seguretat quan esperava a l'hospital