Llibertat d’expressió
La cancel·lació de l’humorista Jimmy Kimmel crispa el debat sobre la deriva autoritària als EUA
La restricció de la llibertat d’expressió de les veus crítiques amb Donald Trump preocupen experts sobre la democràcia nord-americana
Irene Benedicto
La suspensió de Jimmy Kimmel després dels seus comentaris sobre l’assassinat de l’activista ultraconservador Charlie Kirk s’ha convertit en un símbol de com la llibertat d’expressió s’estreny als EUA sota el mandat de Donald Trump. El cas revela la fragilitat de les normes democràtiques i exposa la deriva autoritària delsEUA, mentre el president Donald Trump amenaça de treure la llicència de televisió a totes aquelles que donin veu a crítiques contra ell i la seva Administració.
Les crítiques van començar de forma tímida en xarxes socials i mitjans afins, però aviat van guanyar força. Elon Musk, amo d’X, va escriure que Jimmy Kimmel era «repugnant» pels comentaris que havia fet. En realitat, la secció de Kimmel no feia broma sobre la mort de l’influencer d’extrema dreta, sinó que posava en dubte que el president Trump estigués realment afectat per la tragèdia i, al contrari, suggeria que simplement estava traient-li rendibilitat política. A primera hora de la tarda, hora espanyola, Disney, la propietària de la cadena ABC, va dir que consideraria recuperar Jimmy Kimmel.
Polarització
L'efecte crida de Musk, malgrat ser un defenestrat de l'òrbita Trump, va calar completament a la xarxa social controlada per ell mateix, brou de cultiu de desinformació i de comptes que difonen continguts d'extrema dreta populista.
La llavor d’odi de les xarxes socials va desencadenar una onada d’indignació que es va traslladar a l’esfera institucional de l’Administració Trump. Membres de la Comissió Federal de Comunicacions (FCC, per les sigles en anglès) van advertir que podien prendre mesures contra ABC, la cadena que emetia el programa, si no actuava contra el presentador.
El mateix Trump no va tardar a intervenir. «Crec que potser els haurien de treure la llicència», va dir sobre les cadenes que mantinguessin en antena Kimmel. El missatge va deixar clar que la Casa Blanca estava disposada a exercir pressió directa sobre els mitjans. Comissionats republicans de la FCC van reforçar l amenaça, anticipant que la suspensió del programa no seria «l’últim pas».
Les respostes no es van fer esperar. «No podem permetre que un acte inexcusable de violència política es converteixi en la justificació per a la censura i el control governamental», va dir Anna Gomez, al capdavant de la Comissió Federal de Comunicacions, afí al partit demòcrata, que va arribar al càrrec nominada pel president Joe Biden i el mandat del qual al capdavant de l’FCC acaba el pròxim juliol.
L’expresident Barack Obama va anar més lluny: va acusar l’administració Trump de portar la cancel·lació «a un nivell nou i perillós a l’amenaçar de manera rutinària amb accions regulatòries contra mitjans que no li agraden».
Kimmel com a símbol
La decisió de Disney, propietària d’ABC, es va prendre després de dies de pressions polítiques, inquietud entre anunciants i tensions amb afiliades locals. L’anunci de suspensió va provocar protestes davant la seu de la companyia a Los Angeles. Sindicats i col·lectius de guionistes van denunciar «cobardia corporativa» al cedir davant la pressió governamental.
La solidaritat en la indústria va ser immediata. Presentadors com Stephen Colbert, Jon Stewart i Jimmy Fallon van aparèixer junts en pantalla i van proclamar: «Aquesta nit, tots som Jimmy Kimmel». Un gest que va remarcar la percepció que el cas transcendeix a un sol programa i afecta tot l’ecosistema televisiu nord-americà.
Jimmy Kimmel, que va construir la seva carrera en la dècada del 2000 amb un humor irreverent i políticament incorrecte, s’havia convertit en els últims anys en una de les veus més crítiques contra Trump i el moviment MAGA. La seva suspensió el va projectar com alguna cosa més que un còmic polèmic: va passar a ser un símbol de resistència cultural davant l’intent del poder polític de marcar els límits del discurs públic.
Cultura de la cancel·lació
Després que Trump critiqués durant una dècada l’anomenada «cultura de la cancel·lació», amb referència a l’excessiu ús de paraules políticament correctes que consideraven que atemptava contra la seva llibertat d’expressió, ara la dreta ha promogut un gir semàntic per justificar-se: l’anomena «cultura de les conseqüències», amb la idea és que el que la fa la paga.
Aquest gir dialèctices tracta d’un doble arrasador per a experts en discurs polític: que denunciaven la censura com a amenaça la llibertat d’expressió l’apliquen ara amb suport de l’aparell estatal. A més, la clau és on comencen aquests moviments. En aquest cas, no surt del poble sinó que la pressió va arribar primer des del mateix Govern és després que s’expandeix a les xarxes. Per als crítics, no es tracta només d’un debat cultural, sinó d’un enduriment autoritari que utilitza el poder de l’Estat per apaivagar veus dissidents.
El cas de Kimmel estableix un precedent inquietant. Demostra com la combinació de campanyes mediàtiques i pressions oficials pot forçar una de les companyies d’entreteniment més grans del món a retirar de pantalla un dels seus presentadors estrella. La batalla per la democràcia i la llibertat d’expressió als EUA s’entaula, aquesta vegada, en el terreny de la televisió nocturna.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu