Els incendis faran 1,4 milions de morts a l’any el 2100
Un estudi internacional adverteix del risc que s’incrementi de manera significativa l’exposició a partícules contaminants altament tòxiques.
Valentina Raffio
Només s’ha de veure què ha passat aquests últims mesos per comprovar que el món està cada vegada més exposat a grans incendis forestals que, a diferència dels focs d’abans, s’expandeixen de manera cada vegada més voraç, calcinen una superfície més gran i són més complicats d’apagar. Segons adverteixen els experts, més enllà de les flames, aquest tipus d’esdeveniments tenen un impacte significatiu en l’atmosfera i, de fet, el fum pot viatjar per tot el globus i empitjorar la qualitat de l’aire fins i tot a milers de quilòmetres de distància. Un estudi publicat ahir a la revista científica Nature adverteix que, en cas de seguir així, l’augment de grans incendis forestals amenaça d’incrementar de manera significativa l’exposició a partícules contaminants altament tòxiques i, per tant, també el nombre de morts prematures derivades de la contaminació. A Europa, aquesta xifra es podria fins i tot duplicar per a finals de segle.
L’anàlisi, liderada per un equip d’investigadors de la Universitat de Tsinghua, a la Xina, s’ha centrat a analitzar un model en què, d’una banda, es prediu l’evolució de les àrees cremades per incendis i, de l’altra, s’estima com podrien avançar les emissions generades d’aquest tipus d’esdeveniments a partir de dades reals observades per satèl·lit i simulacions atmosfèriques sobre la concentració de partícules fines (PM2.5) en l’ambient. Segons apunten els autors d’aquesta anàlisi, els models indiquen que, en cas de continuar així, les emissions de diòxid de carboni procedents d’incendis augmentaran fins a un 53% per al 2100. Aleshores, a més, les morts prematures causades per la contaminació derivada d’aquests incendis podrien superar 1,4 milions de morts per al 2100.
Fa dècades que els científics adverteixen que els incendis forestals alliberen quantitats de fum gegants carregades de partícules fines (PM2.5) especialment tòxiques capaces de penetrar als pulmons i al sistema cardiovascular. Hi ha una infinitat d’estudis que vinculen aquest fenomen a un increment en el risc d’infarts, ictus, càncers de pulmó, patologies respiratòries cròniques i fins i tot malalties mentals. Sobretot en el cas de col·lectius especialment vulnerables a aquest tipus de contaminació com, per exemple, els més grans de 65 anys i els pacients amb malalties cròniques o quadres de salut delicats.
Regions més afectades
L’anàlisi suggereix que, si la humanitat no aplica més mesures per reduir les emissions i mitigar el risc d’incendis en diferents regions del globus, les morts derivades de la contaminació dels incendis augmentaran arreu del món. Els models indiquen que l’Àfrica podria ser la regió més castigada per aquest fenomen, ja que s’espera que l’envelliment de la població i l’augment d’incendis podria augmentar fins a onze vegades pel que fa a la mortalitat vinculada al fum. A l’Àsia, les defuncions per aquestes causes es podrien multiplicar per deu. A Europa i als EUA, les simulacions indiquen que la mortalitat es duplicarà en un escenari d’emissions moderades, però es podria multiplicar més i tot si no s’aconsegueix frenar l’escalfament.
