El Regne Unit, el Canadà i Austràlia reconeixen l'estat de Palestina
El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que fan el pas per "mantenir viva la possibilitat de la pau" i de la "solució de dos estats"
ACN
El Regne Unit, el Canadà i Austràlia han reconegut aquest diumenge l'estat de Palestina. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha assegurat que fan el pas per "mantenir viva la possibilitat de la pau" i defensar la solució "dels dos estats". "Aquesta solució no és un premi a Hamàs", ha afirmat el britànic, que també ha advertit que el govern israelià ha d'aturar els "intolerables" atacs i permetre l'entrada d'ajuda humanitària. "Ha arribat el moment", ha dit Starmer. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit que el pas ha de servir per "construir la promesa d’un futur pacífic" mentre que l'australià Anthony Albanese, ha dit que el reconeixement és un "esforç internacional coordinat".
El Regne Unit i el Canadà són els primers estats del G-7 en reconèixer Palestina. Es preveu que en les pròximes hores també ho faci França. Aquest diumenge, també fa el pas Portugal. Londres ja va advertir abans de l'estiu que reconeixeria Palestina si Israel no acabava amb l'ofensiva i apostava per un alto el foc.
Espanya va reconèixer l'estat de Palestina el maig de l'any passat, obrint la pressió internacional en aquesta línia de la mà, també, d'Irlanda i Noruega.
Es preveu que en paral·lel a l'Assemblea General de les Nacions Unides, una desena de països més, entre ells França o Bèlgica, també reconeguin Palestina. Els líders es trobaran en una conferència d'alt nivell per exigir una solució per a Gaza, amb un alto el foc, l'alliberament dels ostatges i passos per assolir els dos estats.
"No és un premi a Hamàs"
En un discurs penjat a les seves xarxes socials, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha defensat que la solució dels dos estats "no és un premi per a Hamàs", ja que l'organització "no té futur, ni rol en el govern ni la seguretat" de Palestina. En aquest sentit, ha anunciat noves sancions contra el lideratge de Hamàs en les pròximes setmanes.
Pel que fa a Israel, el 'premier' britànic ha dit que els "bombardejos incessants i cada cop més intensos", així com la "fam i la devastació" són "absolutament intolerables" i han d'acabar.
"Tornem a reclamar al govern israelià que aixequi les restriccions inacceptables a la frontera, que aturi aquestes tàctiques cruels i que permeti l’entrada massiva d’ajuda", ha dit el britànic, que ha advertit que "amb les accions de Hamàs, l’escalada del conflicte per part del govern israelià i l’acceleració de la construcció d’assentaments a Cisjordània, l’esperança d’una solució de dos estats s’està esvaint". "No podem permetre que aquesta llum s’apagui", ha avisat.
Starmer ha recordat que els britànics van reconèixer l'estat d'Israel "com a pàtria del poble jueu" fa més de 75 anys. "Avui ens unim a més de 150 països que també reconeixen l’Estat palestí", ha assegurat, admetent ser "conscient de la intensitat dels sentiments que aquest conflicte desperta".
L'australià Albanese, en la mateixa línia que Starmer, ha defensat que Hamàs "no ha de tenir rol a Palestina", i ha posat èmfasi en el paper de l'Autoritat Palestina i el seu compromís de celebrar eleccions i fer "reformes significatives".
