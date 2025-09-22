Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Declaracions polèmiques

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

Segons el ‘Washington Post’, les autoritats sanitàries desaconsellaran a les dones embarassades prendre paracetamol en les primeres etapes de la gestació i recomanaran un fàrmac anomenat leucovorina com a tractament

Els experts denuncien les declaracions de Trump i recorden que hi ha «dècades d’estudis» que descarten la relació entre aquest fàrmac i el desenvolupament

Trump, durant el funeral de Charlie Kirk.

Trump, durant el funeral de Charlie Kirk. / EPC

Valentina Raffio

Barcelona

Donald Trump afirma que els científics nord-americans estan a punt d’anunciar «una de les troballes mèdiques més importants en la història del país» que, segons ell, explica l’origen de l’autisme i fins i tot planteja una possible cura. Segons l’anunci, realitzat durant el funeral de Charlie Kirk, la notícia es donarà a conèixer aquest dilluns, tot i que no s’ha especificat ni quan ni com. El ‘Washington Post’ avança que es tracta del descobriment del presumpte vincle entre el consum de paracetamol i autisme, una cosa que fa dècades que és refutada en estudis científics.

Fonts pròximes a l’administració nord-americana afirmen que, després d’aquesta troballa, les autoritats sanitàries desaconsellaran a les dones embarassades prendre paracetamol en les primeres etapes de la gestació i que, a més, es recomanarà un fàrmac anomenat leucovorina com a tractament contra l’autisme. Aquestes declaracions han fet enfurismar la comunitat científica internacional, que retreu a Trump llançar anuncis d’aquest pes sense proves que ho recolzin i, sobretot, donant ales a especulacions sobre una cosa tan sensible com l’embaràs i les malalties del neurodesenvolupament.

Les polèmiques declaracions de Trump han suscitat una onada de respostes de científics de tot el món. I tots, a l’uníson, recorden que de moment no hi ha evidència científica clara que recolzi aquest tipus d’afirmacions. Segons explica Angélica Ronald, de Psicologia i Genètica a la Universitat de Surrey: «Tenim dècades de recerca sòlida de diferents països que mostren que el paracetamol no causa autisme». En aquest sentit, l’especialista afirma que hi ha fins i tot estudis amb bessons fraterns que demostren que si un té autisme, l’altre normalment no. «Si el paracetamol en fos la causa, tots dos s’haurien de veure afectats», argumenta l’experta en declaracions a l’Science Media Center (SMC).

TEMES

Trump planeja relacionar l'ús del paracetamol amb l'autisme, contradient dècades d'estudis mèdics

