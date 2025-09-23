Repàs de les faules de Trump sobre autisme, paracetamol i vacunes
El president dels Estats Units assegura que el consum d'aquest medicament per part de dones embarassades podia augmentar el risc de la malaltia del neurodesenvolupament en el nadó
Valentina Raffio
Donald Trump va comparèixer aquest dilluns des de la Casa Blanca per anunciar el que, segons ell, són algunes troballes realitzades per la seva Administració en relació a l'autisme. Durant la compareixença, el president dels Estats Units va afirmar, sense mostrar cap prova, que el seu equip havia descobert que el consum de paracetamol per part de dones embarassades podia augmentar el risc d'autisme en la seva progènie, una cosa descartada per dècades d'estudis científics. També va deixar caure que l'augment de casos d'aquesta malaltia del neurodesenvolupament podria estar vinculat a l'ús de vacunes, sent aquesta una premissa sense fonament i refutada per centenars d'investigacions.
Vincle entre paracetamol i autisme
Trump afirma que existeix un vincle entre el consum de paracetamol i autisme i, per això mateix, ha demanat que les dones embarassades i els nens petits no consumeixin aquest fàrmac, que destaca com un dels medicaments més estudiats per al tractament de febre i dolor. Existeixen centenars d'estudis a tot el món en els quals, de manera consistent, s'ha demostrat que el consum d'aquest fàrmac, comercialitzat des de 1955, no està associat amb l'autisme, una malaltia reconeguda des de 1938.
Fa just un any, per exemple, es van publicar els resultats d'una recerca sueca amb dades de 2,4 milions de nens en la qual es demostrava, una vegada més, que el consum d'aquest fàrmac no s'associa ni amb un major risc d'autisme ni amb cap altra malaltia cerebral. També hi ha estudis amb bessons idèntics que han tingut la mateixa exposició al fàrmac durant la seva gestació, en els quals s'observa que només un d'ells ha desenvolupat autisme i que, per tant, aquesta premissa no se sosté.
Relació entre vacunes i autisme
Trump també deixa caure un possible vincle entre vacunes i autisme, fent-se eco així d'una de les faules més refutades de la ciència i, alhora, més esteses entre els antivacunes. Aquesta teoria va sorgir a finals dels anys 90 en un article publicat per Andrew Wakefield, que va ser posteriorment retractat per mala praxi i manipulació de dades i que, a més, li va costar la llicència mèdica al seu autor. Des de llavors, centenars d'estudis científics i revisions sistemàtiques a tot el món han demostrat de manera consistent que no existeix cap relació entre l'ús de vacunes i el risc de desenvolupar o patir autisme.
Enguany, sense anar més lluny, un estudi danès ha analitzat les dades de més de 1,2 milions de nens danesos nascuts entre 1997 i 2018 i ha demostrat, una vegada més, que l'ús de vacunes no augmenta el risc de desenvolupar autisme o qualsevol altre trastorn neuropsiquiàtric. Fins i tot en nens amb antecedents familiars de la condició. Entitats de referència com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) també s'han posicionat de manera reiterada sobre aquesta qüestió per recordar que les vacunes són segures i essencials per a prevenir malalties greus per a la salut.
Causes de l'autisme
Segons Trump, l'autisme podria ser causat per fàrmacs com el paracetamol i les vacunes. Però tal com demostren centenars d'estudis científics, aquest trastorn del neurodesenvolupament està relacionat amb factors tant genètics com ambientals. Fins ara, la ciència ha identificat almenys un centenar de gens que podrien estar relacionats amb aquesta malaltia. També hi ha recerques que suggereixen que els nadons nascuts de pares majors podrien tenir un major risc d'autisme degut a la mutació d'uns certs gens paterns. Paral·lelament, hi ha treballs preliminars que suggereixen la influència d'infeccions maternes greus durant l'embaràs, encara que es tracta d'hipòtesi encara no confirmades.
Augment de casos d'autisme
Trump afirma que els casos d'autisme estan augmentant de manera alarmant. Tant és així que fins i tot ho ha arribat a definir com una "epidèmia". No obstant això, els experts aclareixen que aquest augment no reflecteix un veritable increment en la prevalença de la malaltia sinó a canvis en com es diagnostica i es reconeix aquest trastorn. En les últimes dècades, hi ha hagut un major coneixement social i mèdic sobre l'autisme, juntament amb criteris diagnòstics més amplis i eines d'avaluació més precises, la qual cosa ha portat al fet que més persones rebin un diagnòstic formal. A més, campanyes de conscienciació i millores en l'accés a serveis de salut han permès detectar casos que abans passaven desapercebuts dins del que es coneix com a Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
Els amish i els cubans, sense autisme
Per a demostrar la seva tesi, Trump ha afirmat que en comunitats com els Amish, on no s'utilitza cap tipus de medicaments, no hi ha autisme. I que en països com Cuba, on no existeix el paracetamol, tampoc. En el primer cas, existeixen estudis que troben que entre els Amish també hi ha casos d'autisme però que, a diferència d'altres grups, en aquesta població hi ha més reticències al diagnòstic. En el segon cas, no sols és fals que al país no es dispensi paracetamol sinó que, a més, els registres mostren que les taxes d'autisme a Cuba són equivalents a les d'altres països com els Estats Units.
Mercuri i alumini en les vacunes
Trump diu que per a prevenir l'autisme s'hauria d'eliminar tota traça de mercuri i alumini en les vacunes, sent aquests uns compostos que s'utilitzen en dosis mínimes per a elaborar aquests compostos i potenciar la resposta immune i que, segons demostren múltiples estudis, són eficaços i segures. Algunes de les vacunes que es dispensen actualment contenen tiomersal, un conservant amb mercuri que evita el creixement de bacteris i fongs. I encara que l'evidència sobre la seva seguretat és clara, en molts països, inclosa Espanya, s'està treballant per a reemplaçar aquest compost davant la preocupació generada en alguns sectors socials.
Pauta vacunal més espaiada
Trump opina que el calendari vacunal dels nens hauria d'estar més espaiat per a evitar "injectar-los d'un sol cop 80 substàncies". Aquesta afirmació no sols és exagerada sinó que, tal com denuncien els experts, és falsa. Les vacunes infantils no s'administren totes alhora, sinó seguint un calendari acuradament estudiat que maximitza la protecció i minimitza efectes secundaris. Els esquemes actuals de vacunació, avalats per entitats internacionals, estan basats en dècades d'estudis que asseguren que els nens poden rebre diverses vacunes en un mateix dia sense risc de sobrecàrrega del sistema immunològic. Espaiar les vacunes innecessàriament no augmenta la seguretat i, en canvi, incrementa el risc que els nens quedin desprotegits enfront de malalties prevenibles.
