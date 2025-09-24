Un atac d'Israel amb "onze dispositius explosius" danya quatre embarcacions de la Flotilla
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, exigeix mesures de protecció immediates "abans que hi hagi víctimes mortals"
ACN
Ada Colau ha denunciat a través de les xarxes socials un atac d'Israel aquesta matinada contra la Flotilla per la Llibertat. L'exalcaldessa de Barcelona afirma que l'acció ha tingut lloc en aigües internacionals i que els activistes que viatgen cap a Gaza en missió humanitària han comptat fins a "onze dispositius explosius llançats contra les embarcacions". Quatre de les naus han resultat danyades. Colau indica que no hi ha hagut ferits, però alerta que "n'hi podria haver hagut" i no descarta que aquesta nit sigui "pitjor". Per això ha enviat una carta al ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, "i per extensió a Pedro Sánchez" en què els demana mesures de protecció immediates "abans que hi hagi víctimes mortals".
Colau ha recordat que la Flotilla ha estat amenaçada "des del primer dia" per Israel, i afirma que les embarcacions ja han patit "dos atacs greus" amb drons al port de Tunísia.
Sobre l'atac d'aquesta nit, l'exalcaldessa subratlla que "per sort no s'ha de lamentar morts i ferits", tot i que al seu parer n'hi podria haver hagut, perquè l'atac "va ser en plena matinada, llançant dispositius explosius contra embarcacions petites i molt fràgils".
"Tot ens fa pensar que aquesta nit pot ser pitjor", ha alertat Colau, que ha urgit "Espanya i tots els governs" a aplicar "mesures concretes immediates" de protecció per als activistes i les embarcacions "abans que hi hagi víctimes mortals o persones ferides".
En concret, Colau demana a Albares i al govern espanyol que enviï embarcacions de Salvament Marítim a protegir la Flotilla, i si això no pot ser, "que activi l'Agència Europea de Seguretat Marítima" per "acompanyar" les embarcacions "de forma oficial".
També ha reclamat observadors internacionals i que s'obri una investigació per aclarir "uns atemptats que violen qualsevol llei internacional".
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys