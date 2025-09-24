Zelenski avisa l'ONU que "cap institució pot detenir el vessament de sang": "Les armes decideixen qui sobreviu"
El president d'Ucraïna reclama "pressió" sobre Rússia i avisa els líders mundials que "depèn d'ells" acabar la guerra
ACN
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha avisat davant l'Assemblea General de les Nacions Unides que "ni una sola institució internacional pot detenir el vessament de sang" durant una guerra. "Les armes decideixen qui sobreviu", ha sentenciat durant la seva intervenció a l'ONU. "Si un país vol aconseguir la pau, ha d'aconseguir armes, és penós, però és la realitat. Ni el dret internacional ni la cooperació permeten decidir qui sobreviu i qui no", ha declarat. Hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi canviat de postura respecte de la guerra d'Ucraïna i hagi reconegut el dret de Kíiv a recuperar el seu territori, Zelenski ha reclamat als líders mundials "més pressió" sobre Rússia: "Depèn de vostès".
Zelenski s'ha dirigit als representants dels 193 països que conformen les Nacions Unides i els ha advertit que el món es troba immers "en la carrera d'armament més destructiva de la seva història". "Aquesta vegada, inclou la intel·ligència artificial. I, si no hi ha garanties reals de seguretat, només els aliats i les armes, i si no hi ha una plataforma forta per a la seguretat internacional, quedarà algun lloc a la Terra realment segur per a les persones?", ha qüestionat.
El president d'Ucraïna ha criticat així la "debilitat" de les institucions internacionals davant els conflictes que arrasen el planeta actualment i ha reclamat restaurar amb urgència "la cooperació internacional, una cooperació real i funcional per a la pau i la seguretat".
"Avui, ningú més que nosaltres mateixes pot garantir la nostra seguretat. Només les aliances fortes, només els socis forts i només les nostres pròpies armes [...] Sabem perfectament que el dret internacional no funciona plenament si no tens aliats poderosos que estan veritablement disposats a defensar-lo", ha constatat Zelenski.
"I, ni tan sols això funciona sense armes. Sense elles les coses serien encara pitjors. No hi ha garanties de seguretat, només aliats i armes. Cap ucraïnès va escollir aquesta realitat. Som un poble pacífic, però també un poble que vol viure. Per això invertim en defensa", ha reiterat.
El líder ucraïnès ha carregat contra la inacció de les organitzacions internacionals i ha insistit a qüestionar el seu paper en la resolució de conflictes bèl·lics. "Palestina o qualsevol altre poble que visqui en guerra, pot esperar alguna cosa de l'ONU o del sistema global? Durant dècades, només declaracions i declaracions", ha lamentat.
Alerta per l'expansionisme de Putin
Després que Trump afirmés dimarts que Kíiv "està en condicions de lluitar i guanyar tot el seu territori de nou", Zelenski ha subratllat davant l'Assemblea General de l'ONU que, si no hi ha encara un alto el foc, és "perquè Rússia no vol".
"Rússia no ha deixat de disparar ni tan sols a les zones properes a instal·lacions nuclears. I, com que les institucions internacionals són massa dèbils, aquesta bogeria continua", ha assenyalat.
Zelenski ha repassat els atacs amb drons llançats pel Kremlin dins l'espai aeri de Polònia o Estònia en les últimes setmanes i ha alertat Ucraïna "és només la primera". "Ara, drons russos volen ja per tota Europa. Les operacions russes s'estan expandint per diferents països i Putin vol continuar aquesta guerra".
"Depèn de vostès si contribueixen en la pau d'Ucraïna o continuen comerciant amb Rússia i ajudant-la a mantenir aquesta guerra", ha expressat el president ucraïnès. "Detenir a Putin ara surt més barat que intentar protegir cada port i cada vaixell de terroristes amb drons marítims [...] Així que hem de fer servir tot el que tenim, junts, per obligar l'agressor a detenir-se. I, només després, tindrem, l'oportunitat d'evitar que aquesta carrera d'armament acabi en una catàstrofe per a tots".
