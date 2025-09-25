La Flotilla referma la voluntat d'arribar a Gaza i veu "insuficient" l'enviament de bucs
La missió demana "solucions reals" als governs i subratlla que "qui necessita protecció són els palestins"
ACN
La Global Sumud Flotilla ha refermat aquest dijous la voluntat d'arribar a Gaza malgrat les "amenaces" i "atacs" d'Israel. Els integrants de la missió han fet una crida a la comunitat internacional per "augmentar la pressió" sobre els seus propis governs i sobre el país hebreu per "aturar el genocidi". Sobre l'enviament de bucs per part d'Espanya i Itàlia per protegir les embarcacions, Yasemin Acar, del comitè directiu de la Global Sumud Flotilla, ha considerat que és "molt positiu" que ambdós països "hagin reaccionat així", però Kleoniki Alexopoulou, també membre del comitè directiu, ha afegit que és "insuficient" i ha demanat "solucions reals", com ara trencar relacions amb Israel. "Qui necessita protecció són els palestins", ha afirmat.
Alexopoulou ha remarcat que els integrants de la missió no són "innocents" respecte a l'acció d'Espanya i Itàlia d'enviar bucs per protegir la Flotilla. "No som tan innocents per creure que governs que han cooperat en el passat amb Israel ara donen ple suport a la causa palestina", ha dit la membre del comitè directiu de la Global Sumud Flotilla. Per la seva banda, Acar ha demanat als governs no actuar de forma "superficial" i "desafiar Israel". "Necessitem solucions reals", ha afirmat.
La Flotilla ha denunciat tenir "informació fidedigna" sobre un possible atac israelià en les pròximes 48 hores. Preguntat sobre quina és aquesta informació, el portaveu Saif Abukeshek ha dit que han rebut "una carta de Luxemburg", sense precisar el seu contingut, i ha remarcat que estan analitzant les fonts d'aquestes informacions.
Sobre la proposta d'Israel de descarregar l'ajuda humanitària a un país pròxim a Gaza, Abukeshek ha insistit que "no obeeix a l'objectiu" de la missió, que és que l'ajuda entri "directament" a Gaza.
Acusen Israel de "fabricar pretextos" per "justificar atacs violents"
Nkosi Zwelivelile Mandela, exmembre del parlament de Sud-àfrica que forma part de la missió, ha recordat que Israel ha atacat altres flotilles i que no els "sorprèn" que tingui la mateixa resposta amb la Global Sumud Flotilla. Acar també ha subratllat que el país hebreu "fabrica pretextos" per "justificar els atacs violents", també a les flotilles, i ha fet una crida a "no creure les falses declaracions" per part de membres del govern israelià. "Gaza no és una amenaça, és gent que es troba sota un setge", ha denunciat.
La membre del comitè directiu de la Global Sumud Flotilla ha explicat que totes les embarcacions que en formen part ja estan de camí a Gaza i que no es farà cap altra parada tècnica. "Som conscients de les amenaces", ha dit Acar, que ha defensat que aquestes han "unit més" els integrants de la missió.
