Assemblea General de l’ONU
Netanyahu a l’ONU: "No hem acabat encara"
Nombroses delegacions diplomàtiques boicotegen el discurs del primer ministre d’Israel a Nova York
Idoya Noain
Cada vegada més sol, cada vegada més desafiador. El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha ofert aquest divendres un discursa l’Assemblea General de les Nacions Unides on el rebuig creixent de la comunitat internacional a les accions d’Israel a Gaza i la tragèdia humana i humanitària que ha desencadenat s’han exhibit en una sala més ques mig buida on han ressonat també les seves paraules amenaçadores que fan impossible veure el final del conflicte. «No hem acabat», ha avisat.
L’aïllament creixent d’Israel s’ha exposat en l’escenificació que ha envoltat el discurs. Mentre als carrers de Nova York es vivia una massiva manifestació, nombroses delegacions, com l’espanyola, no han arribat ni tan sols a entrar a la sala de l’Assemblea General. Fonts diplomàtiques d’Espanya han explicat a EL PERIÓDICO que aquesta absència és una decisió que s’ha tractat amb altres països però que estava adoptada per endavant i s’hauria dut a terme fessin el que fessin els altres països.
Una vegada passades les nou del matí Netanyahu ha pujat al podi, desenes de delegacions més han abandonat la sala per escenificar el boicot al seu discurs. Mentre ho feien, s’entregaven a aplaudiments drets i amb sonores mostres de suport desenes de jueus que dominaven la tribuna de convidats, on estava assegut El Periódico, del mateix grup que Regió7.
Davant d’ells i les escasses delegacions que s’han quedat, en una sala molt buida però amb les càmeres i l’atenció del món sobre ell, Netanyahu ha pronunciat una intervenció de 40 minuts on ha redoblat el seu missatge contra els qui estan elevant les crítiques a Israel per la tragèdia que ha desencadenat a Gaza, demanant el final del conflicte o l’entrada de l’ajuda humanitària i tractant de ressuscitar la solució de dos Estats. «Els nostres enemics són els enemics de tots vostès», ha advertit.
Contra l’Estat palestí
Ha criticat durament, per exemple, els països que han reconegut l’Estat palestí, un pas fet fa temps per Espanya a qui en els últims dies s’han afegit més d’una desena de països, incloent-hi França i el Regne Unit, membres del Consell de Seguretat de l’ONU, Austràlia, el Canadà i Portugal.
Ha acusat, a més, els líders mundials de «rendir-se al diable» en comptes de recolzar Israel i els ha alliçonat «¿quan n’aprendran?»
El líder israelià ha assaltat la idea de la solució de dos Estats, i ha assegurat que «el rebuig persistent dels palestins d’un Estat jueu és el que ha portat aquest conflicte més d’un segle». «Donar als palestins un Estat a una milla de Jerusalem després del 7 d’octubre és com donar a Al-Qaida un Estat a una milla de Nova York després de l’11 de setembre», ha dit en un altre moment. «És una autèntica bogeria i no ho farem».
A l’ONU ha negat de nou que el seu país estigui cometent un genocidi i ha utilitzat com a justificació la idea que han urgit els palestins que abandonin ciutat de Gaza. «Un país que comet genocidi ¿demanaria a la població civil que suposadament ataca que es retiri del perill?», ha plantejat retòricament. També s’ha atrevit a negar que estigui utilitzant la fam com a arma de guerra.
Com acostuma sempre que parla a Nova York, Netanyahu ha fet un discurs amb nombrosos elements de teatralitat. En aquesta ocasió ha començat desplegant un mapa, per presumir dels cops que ha donat als houthis al Iemen, al règim de Síria, Hezbol·là al Líban i Hamàs a Gaza i l’Iran. Ha desplegat també enormes cartolines per fer una mena de joc macabre de preguntes i s’ha posat una agulla de pit amb un codi QR. També ha llançat un missatge, primer en hebreu i després en anglès, dirigit directament als ostatges de Hamàs (els noms dels quals ha llegit abans un a un) i que ha anunciat que es retransmetia en directe per grans altaveus als afores de Gaza.
Més de 65.500 palestins han mort des de l’inici de la campanya, entre els quals, més de 19.000 nens, segons les autoritats locals, mentre una comissió independent de l’ONU, relators de drets humans, ONG i un nombre creixent de països qualifiquen l’ofensiva com un genocidi. La campanya de l’Exèrcit israelià no s’atura a Gaza malgrat la pressió internacional i les crides al final de l’ofensiva a l’ONU, mentre el nombre de morts no para d’augmentar a la Franja de Gaza i la violència s’intensifica també a Cisjordània.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?