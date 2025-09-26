Trump anuncia un aranzel del 100% als productes farmacèutics produïts per empreses sense instal·lacions als EUA
Brussel·les assegura que l'acord signat amb Washington és "una garantia" que a la UE es mantindrà l'aranzel del 15%
Albert Cadanet (ACN)
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un aranzel del 100% a tots els productes farmacèutics elaborats per empreses que no tinguin plantes de producció al país o que no tingui intenció d'instal·lar-ne. La mesura començarà a aplicar-se a partir del pròxim dimecres 1 d'octubre, segons ha detallat el líder nord-americà en un missatge publicat aquest divendres a la seva xarxa 'Truth Social'. La Comissió Europea, que a finals de juliol va signar un acord comercial amb els EUA per limitar l'aranzel sobre els productes farmacèutics al 15%, assegura que l'entesa amb Washington constitueix "una garantia" perquè el gravamen sobre el sector es mantingui en el 15%.
Tal com ha detallat el portaveu de Comerç de l'executiu comunitari, Olof Gill, en un comunicat, el límit aranzelari del 15% sobre les exportacions de la UE és "clar". "És una garantia que no s'aplicaran aranzels més elevats als operadors econòmics europeus, i la UE és l'únic soci comercial que ha aconseguit aquest resultat amb els EUA", ha afegit, davant els dubtes de si Trump es plantejava afegir l'aranzel anunciat del 100% als gravàmens actuals.
En el mateix comunicat, el portaveu de la Comissió Europa recupera el redactat de l'acord entre la UE i els EUA on es llegeix el següent: "Estats Units té la intenció de garantir, sense demora, que el tipus aranzelari [...] aplicat als productes originaris de la UE sobre productes farmacèutics, semiconductors i fusta no superi el 15%".
Per altra banda, Gill insisteix que Brussel·les i Washington "continuen col·laborant per aplicar els compromisos de la declaració conjunta -l'acordada a finals de juliol- al mateix temps que exploren noves àrees per a l'exempció d'aranzels i una cooperació més àmplia".
Publicació de l'ordre
La publicació de Trump a les xarxes arriba dos dies després que la Casa Blanca publiqués l'ordre executiva que fa vàlid l'acord amb la UE, i que entre altres productes, rebaixa els aranzels als cotxes i peces d'automòbils exportats per la Unió del 27,5% fins ara vigent al 15%. La mesura s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 d'agost d'aquest any, fet que permetrà a la indústria de l'automoció estalviar-se 500 milions d'euros, segons els càlculs de la Comissió Europea.
En paral·lel, i dins la mateixa ordre executiva, Washington també recollia l'aplicació d'aranzels zero o propers a zero per a recursos naturals no disponibles -com el suro-, tots els avions i peces d’avions, medicaments genèrics i els seus ingredients i precursors químics importats des de la UE, amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna