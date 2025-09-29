Donald Trump anuncia un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora dels Estats Units
El líder republicà assegura que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als nord-americans
ACN
Barcelona
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora del país nord-americà. En una publicació aquest dilluns a la seva xarxa social 'Truth', el líder republicà ha assegurat que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als estatunidencs, cosa que, segons ell, s'ha vist agreujat per la "debilitat i incompetència" del governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom.
"Ha sigut com robar-li caramels a un nen", ha apuntat, tot argumentant que la imposició de nous gravàmens posarà fi a un problema "molt antic i interminable".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament