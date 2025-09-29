Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Donald Trump anuncia un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora dels Estats Units

El líder republicà assegura que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als nord-americans

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

ACN

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora del país nord-americà. En una publicació aquest dilluns a la seva xarxa social 'Truth', el líder republicà ha assegurat que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als estatunidencs, cosa que, segons ell, s'ha vist agreujat per la "debilitat i incompetència" del governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom.

"Ha sigut com robar-li caramels a un nen", ha apuntat, tot argumentant que la imposició de nous gravàmens posarà fi a un problema "molt antic i interminable".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  3. Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
  4. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  5. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  6. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  7. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

La nova consola de Sony: descobreix tots els detalls de la PS6

La nova consola de Sony: descobreix tots els detalls de la PS6

Investiguen una agressió homòfoba en grup a Igualada

Investiguen una agressió homòfoba en grup a Igualada

Ocampo deixa de ser seleccionador de Txèquia: «És apropiat acabar ara aquesta etapa»

Ocampo deixa de ser seleccionador de Txèquia: «És apropiat acabar ara aquesta etapa»

Juanma Moreno diu que hi haurà avançament electoral a Andalusia si Sánchez convoca generals

Juanma Moreno diu que hi haurà avançament electoral a Andalusia si Sánchez convoca generals

La farmàcia sortirà al carrer dimecres i dijous a Manresa

La farmàcia sortirà al carrer dimecres i dijous a Manresa

Imatges de la renovació de Marc Bernal pel FC Barcelona fins al 2029

Imatges de la renovació de Marc Bernal pel FC Barcelona fins al 2029

El Gran Showman triomfa a Berga

El Gran Showman triomfa a Berga

Una inspecció a un 'grow shop' d’Igualada destapa droga preparada per al consum

Una inspecció a un 'grow shop' d’Igualada destapa droga preparada per al consum
Tracking Pixel Contents