La Flotilla s'atura "temporalment" per una fuita en una embarcació però preveu arribar a Gaza "en quatre dies"

Els organitzadors asseguren que aquesta incidència no provocarà "retards significatius" en la seva missió

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona / ACN

ACN

Barcelona

La Global Sumud Flotilla que es dirigeix cap a Gaza s'ha aturat "temporalment" després que l'embarcació JohnnyM hagi patit una fuita a la sala de màquines i no hagi pogut continuar la ruta, segons han informat els organitzadors. Els participants que viatjaven en aquesta embarcació, cap d'ells de l'estat espanyol, han estat traslladats a una altra.

S'espera que alguns d'ells siguin reubicats en altres vaixells en les hores vinents, mentre que altres seran portats a terra. Els organitzadors han assegurat que aquesta incidència "no causarà retards significatius" en la missió, que compta en arribar a Gaza "en quatre dies".

