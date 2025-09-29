La Flotilla s'atura "temporalment" per una fuita en una embarcació però preveu arribar a Gaza "en quatre dies"
Els organitzadors asseguren que aquesta incidència no provocarà "retards significatius" en la seva missió
ACN
Barcelona
La Global Sumud Flotilla que es dirigeix cap a Gaza s'ha aturat "temporalment" després que l'embarcació JohnnyM hagi patit una fuita a la sala de màquines i no hagi pogut continuar la ruta, segons han informat els organitzadors. Els participants que viatjaven en aquesta embarcació, cap d'ells de l'estat espanyol, han estat traslladats a una altra.
S'espera que alguns d'ells siguin reubicats en altres vaixells en les hores vinents, mentre que altres seran portats a terra. Els organitzadors han assegurat que aquesta incidència "no causarà retards significatius" en la missió, que compta en arribar a Gaza "en quatre dies".
