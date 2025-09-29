Trump i Netanyahu pacten un pla de pau per a Gaza que amenaça Hamàs amb la "destrucció total" si no es rendeix
El líder hebreu subratlla que la franja palestina no tindrà govern ni de la milícia ni de l'Autoritat Palestina
ACN
Barcelona
Donald Trump i Benjamin Netanyahu han pactat un pla de pau per a Gaza que amenaça Hamàs amb la "destrucció total" si no es rendeix. Després d'una reunió de tres hores que el president dels EUA i el primer ministre d'Israel han mantingut a la Casa Blanca, els dos líders han comparegut en roda de premsa i han anunciat que el pla exigeix l'alliberament dels ostatges en 72 hores, tanca la porta a l'annexió de Cisjordània i estableix un govern transitori "sense participació ni de Hamàs ni de l'Autoritat Palestina", segons ha subratllat Netanyahu. Hamàs no s'ha pronunciat encara sobre el pla de pau, però Trump ha advertit a la milícia islamista que, si no l'accepta, Israel tindrà suport dels EUA per destruir-la.
