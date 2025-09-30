Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comunicat

Amnistia Internacional exigeix a Hamás que alliberi immediatament els els ostatges israelians retinguts des de fa 724 dies

Amnistia exigeix alliberar els ostatges / MOHAMMED SABER / EFE

Mario Saavedra

Encara queden a la Franja una vintena d’ostatges israelians amb vida, tots ells homes adults, a més d’uns 27 cadàvers. Amnistia Internacional exigeix que siguin alliberats de forma "immediata" i "incondicional". Les condicions de molts d’ells, després de 724 dies de captiveri, "són terribles", assegura l’organització de drets humans en un comunicat. Corren un "greu risc de mort i de tortura i altres maltractaments".

A tots "se’ls ha reclòs en règim d’incomunicació i se’ls ha negat tot contacte amb les seves famílies o l’accés al Comitè Internacional de la Creu Roja fins al moment del seu alliberament", recorden. "La presa d’ostatges és una violació greu del dret internacional i constitueix un crim de guerra".

Alguns ostatges alliberats denuncien haver patit abusos. Un d’ells va explicar a Amnistia Internacional que a ell i quatre homes més els havien colpejat durant diversos dies després de la seva captura, i que havia estat reclòs en un túnel, sense menjar ni aigua suficients. Quatre dones, dues nenes i dos homes han dit públicament que van patir agressió sexual, nuesa forçada o amenaces de matrimoni forçat.

