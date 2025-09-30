La Flotilla s'aproxima a Gaza: en dia i mig entrarà en la zona d’alt risc
Es tracta de l’àrea on s’han interceptat les flotilles anteriors
ACN
Barcelona
La Flotilla estima que arribarà a Gaza en tres dies i que en dia i mig entrarà en la zona d’alt risc, on han estat interceptades flotilles anteriors. En un comunicat, els organitzadors de la missió han explicat que els vaixells Jeannot III i Estrella naveguen en línia recta i es troben només a 270 milles nàutiques de Gaza.
L’embarcació Johnny M ha estat evacuada després de patir una fuga a la sala de màquines, però s’han redistribuït participants i materials en altres vaixells de forma segura.
