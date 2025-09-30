Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Flotilla s'aproxima a Gaza: en dia i mig entrarà en la zona d’alt risc

Es tracta de l’àrea on s’han interceptat les flotilles anteriors

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona / Nazaret Romero

ACN

Barcelona

La Flotilla estima que arribarà a Gaza en tres dies i que en dia i mig entrarà en la zona d’alt risc, on han estat interceptades flotilles anteriors. En un comunicat, els organitzadors de la missió han explicat que els vaixells Jeannot III i Estrella naveguen en línia recta i es troben només a 270 milles nàutiques de Gaza.

L’embarcació Johnny M ha estat evacuada després de patir una fuga a la sala de màquines, però s’han redistribuït participants i materials en altres vaixells de forma segura.

