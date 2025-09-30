Protestes juvenils
La generació Z marroquina alça la veu
Joves farts de la falta d’inversions socials i de la precarietat laboral es manifesten a les principals ciutats del Marroc, entre la repressió policial, per una millor sanitat i educació.
Marc Ferrà
La generació Z marroquina demana pas. Durant tres dies seguits, ahir i el cap de setmana, va convocar protestes en diferents ciutats del país per reivindicar més inversió en sanitat, educació, serveis bàsics i acabar amb la corrupció. Una protestes que es van cuinar a foc lent als carrers i en xarxes socials: el grup que hi ha darrere es presenta com a GENZ212 (que és la suma de generació Z i el prefix del Marroc). S’organitzen a través de Discord, una aplicació de missatges, reunions i fòrums. El seu canal ja compta amb més de 50.000 participants. És allà on decideixen quan surten al carrer i com actuar, també debaten com fer arribar les seves demandes.
Les protestes van ser rebudes amb milers de policies desplegats als carrers de ciutats com Rabat, Casablanca, Tànger, Marràqueix, Tetuan i moltes d’altres. Les autoritats van portar a terme nombroses detencions. És difícil precisar-ne una xifra exacta, perquè no hi ha informació oficial ni se’n coneix la situació judicial, l’Associació Marroquina de Drets Humans ha arribat a comptabilitzar 260 detinguts a Rabat durant tot el cap de setmana, als quals cal sumar els arrestats a les altres ciutats. Molts sortien en llibertat de matinada, després d’hores a la comissaria.
En ciutats com Tànger i Casablanca, la policia va carregar contra els manifestants. A Rabat, els intents de protesta es van traduir en carreres pel centre de la ciutat. Els joves s’ajuntaven en un punt, començaven a cridar les seves consignes i als segons, amb l’arribada dels antiavalots, començaven a córrer. Molts eren detinguts quan escapaven, d’altres quan estaven parlant davant de les càmeres de televisió. La reacció de les autoritats va indignar més els manifestants: "No entenem per què no ens deixen expressar-nos, ho fem pacíficament", lamentava un d’ells i afegia: "És el nostre dret, és a la nostra Constitució".
Diumenge a la nit, van anunciar una "assemblea virtual" a través de Discord, durant hores van estar parlant per torns. Hi havia més de 3.000 persones connectades. Defensen que no pararan fins que les seves demandes siguin escoltades. "És el nostre moment, fa temps que l’esperem", explicava una jove, durant les protestes.
Hospitals abans que el futbol
A Rabat, una pantalla compta els dies que falten perquè comenci al Marroc la Copa de l’Àfrica de futbol, això és, menys de tres mesos. El futbol i els preparatius per acollir competicions internacionals s’ha colat en les protestes: "La sanitat és el primer, no volem la Copa del Món", es va corejar a Casablanca, amb referència al Mundial 2030, que el Marroc organitza amb Espanya i Portugal. "Els hospitals no estan ben equipats, en canvi, els camps de futbol estan equipats amb l’última tecnologia. La diferència és clara", va expressar un altre jove a Rabat davant la premsa.
