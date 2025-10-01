Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Global Sumud Flotilla

El Govern avisa la Flotilla que la fragata no entrarà a la zona d’exclusió i aconsella als activistes que no ho facin

La Flotilla denuncia una «operació intimidatòria» d’Israel que ha posat en «greu risc» els seus membres

Encara no s’ha produït un assalt i els vaixells continuen la seva travessia cap a la Franja

Bucs israelians han envoltat la missió i han anul·lat les comunicacions

La flotilla arriba a la «zona de possible interceptació» i denuncia «fustigament» per part d’Israel

Mario Saavedra

Madrid

Tots els tripulants de la flotilla de vaixells humanitaris que es dirigeix a Gaza sabien que dimecres a la nit seria una nit en blanc, i així ha sigut. A les 4:25 de la matinada, hora espanyola, els 43 vaixells de la Global Sumud Flotilla han activat el «protocol de màxima alerta», després de detectar l’arribada de vaixells de guerra de l’Armada israeliana. El balanç realitzat per la missió ja al matí ha sigut contundent: «Les forces navals d’ocupació israelianes han llançat una operació intimidatòria contra la Global Sumud Flotilla».

A les 5.07 de la matinada, el vaixell Sirius, on es troben bona part dels 50 espanyols, inclosa l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, ha sigut «envoltat de fragates i un submarí», segons explica un membre de la tripulació. «Ens han apagat tots els sistemes de navegació. Està sent un repte logístic per a ells. Estan passant per tots els vaixells i els envolten. Intenten acovardir, però després se’n van a un altre vaixell i fan el mateix», apunta el diputat de Compromís Juan Bordera. «Aquestes maniobres temeràries i intimidatòries van posar en greu risc les persones participants», ha lamentat l’organització en un comunicat matinal.

