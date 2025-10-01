Israel torna a demanar a la Flotilla que desisteixi aprofitant les crides d’Espanya, Itàlia i Grècia: “No és massa tard”
La marina israeliana es prepara per interceptar la quarantena de vaixells amb una unitat d’elit
ACN
El ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, ha tornat a demanar a la Flotilla que desisteixi en el seu camí cap a Gaza aprofitant les crides d’Espanya, Itàlia i Grècia en aquest sentit. “No és massa tard”, ha dit Sa’ar en un missatge a X aquest dimecres. El ministre israelià ha insistit a vincular els membres de la Flotilla amb Hamàs si els ha demanat que “transfereixin” la seva ajuda a través del port de Xipre o de qualsevol altre a la regió excepte a Gaza. Segons informa la cadena pública israeliana Kan, la unitat del comando naval d’elit Shayetet 13 s’està preparant per interceptar la quarantena de vaixells que formen part de la Global Summud Flotilla.
Segons publiquen altres mitjans locals, com ‘The Times of Israel’, s’espera que la marina abordi els vaixells i detingui el mig miler d’integrants, entre els quals hi ha l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l’activista Greta Thunberg. Les forces israelianes els portarien fins al port d’Ashdod per després deportar-los. Allà també arrossegarien diverses embarcacions, tot i que aquests mitjans diuen que l’exèrcit podria enfonsar alguns vaixells de la Flotilla.
La Global Sumud Flotilla és conscient que la situació ara és "crítica" per a una possible intercepció israeliana de la missió. El portaveu Saif Abukeshek ha dit que esperen arribar a Gaza dijous al matí, però, un cop entrats en "zona de perill", esperen una possible intercepció per part d'Israel "en qualsevol moment". En cas que sigui així, ha dit que tenen "preparades" mesures legals.
Al seu torn, la relatora especial de l'ONU als territoris palestins, Francesca Albanese, ha remarcat que qualsevol intercepció d'Israel seria "il·legal" perquè, ha insistit, són aigües palestines. Mentrestant, el vaixell de l'Armada espanyola espera a prop per assistir en cas de problemes, però no entrarà a la zona d'exclusió decretada per Israel a les aigües properes a Gaza.
