Per on va la Flotilla de Gaza? Els vaixells humanitaris entren en zona de risc
Les embarcacions es troben a uns 270 quilòmetres de la Franja
Redacció
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha alertat aquesta matinada de la seva entrada en la "zona d'alt de risc" en la seva travessia cap a Gaza, la zona on Israel ha interceptat anteriorment altres embarcacions malgrat ser aigües internacionals, a partir de les 150 milles nàutiques des de les costes de l'enclavament palestí (uns 270 quilòmetres).
"Estem en alerta màxima", ha avisat la flotilla a través del seu canal de Telegram a les 00.03 GMT. "Hem entrat a la zona d'alt risc, l'àrea on flotilles anteriors han estat atacades o interceptades. Mantingueu-vos alerta", ha agregat.
Dues hores i mitja després, l'organització ha avisat que "embarcacions sense identificar es van acostar a diversos vaixells de la Flotilla, alguns amb les seves llums apagades". Els tripulants "van aplicar els protocols de seguretat en preparació per a una intercepció", va agregar la GSF, que també ha assegurat que aquestes embarcacions ja s'han allunyat de les naus de la Flotilla.
Pots consultar el punt exacte on es troba la Flotilla en aquest enllaç.
