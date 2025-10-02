Ada Colau, entre els trenta activistes de l'Estat interceptats per Israel
La Flotilla ha informat que trenta dels seus vaixells continuen navegant cap a Gaza
Redacció / EFE
La Flotilla Sumud, que transporta ajuda humanitària a Gaza, ha confirmat aquesta matinada que entre els voluntaris a bord de les 13 embarcacions interceptades per Israel es troben 30 persones espanyoles. Entre elles hi ha l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
"Hola, soc Ada Colau de Barcelona. Et parlo des del 'Sirius', vaixell de la Global Sumud Flotilla. Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment. Això vol dir que no tenim accés a telèfon ni a Internet. Que estem absolutament incomunicats", explicava l'exalcaldesa en un vídeo enregistrat prèviament a l'assalt.
"Les forces navals israelianes han interceptat i abordat il·legalment el vaixell 'Aurora' de la Flotilla Global Sumud juntament amb altres vaixells en aigües internacionals", ha afirmat l'organització en una altra publicació en la mateixa plataforma, on ha advertit que "les transmissions en viu i les comunicacions han estat tallades" i ha denunciat l'ús de "canons d'aigua per part de l'Exèrcit d'Israel contra algunes de les seves embarcacions".Així mateix, en notificar les intercepcions de l''Aurora' i del 'Spectre', la flotilla ha alertat que "l'estat dels participants i la tripulació segueix sense confirmar", ratllant la intervenció israeliana de "atac il·legal contra humanitaris desarmats" i cridant als governs i institucions internacionals a "exigir la seva seguretat i alliberament immediates".
La Flotilla ha informat que trenta dels seus vaixells continuen navegant cap a Gaza i que estan a 46 milles nàutiques de la costa de l'enclavament (uns 85 quilòmetres).
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat