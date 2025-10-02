Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ada Colau, entre els trenta activistes de l'Estat interceptats per Israel

La Flotilla ha informat que trenta dels seus vaixells continuen navegant cap a Gaza

Captura del vídeo enregistrat per Ada Colau abans de l'assalt

Redacció / EFE

La Flotilla Sumud, que transporta ajuda humanitària a Gaza, ha confirmat aquesta matinada que entre els voluntaris a bord de les 13 embarcacions interceptades per Israel es troben 30 persones espanyoles. Entre elles hi ha l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

"Hola, soc Ada Colau de Barcelona. Et parlo des del 'Sirius', vaixell de la Global Sumud Flotilla. Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment. Això vol dir que no tenim accés a telèfon ni a Internet. Que estem absolutament incomunicats", explicava l'exalcaldesa en un vídeo enregistrat prèviament a l'assalt.

"Les forces navals israelianes han interceptat i abordat il·legalment el vaixell 'Aurora' de la Flotilla Global Sumud juntament amb altres vaixells en aigües internacionals", ha afirmat l'organització en una altra publicació en la mateixa plataforma, on ha advertit que "les transmissions en viu i les comunicacions han estat tallades" i ha denunciat l'ús de "canons d'aigua per part de l'Exèrcit d'Israel contra algunes de les seves embarcacions".Així mateix, en notificar les intercepcions de l''Aurora' i del 'Spectre', la flotilla ha alertat que "l'estat dels participants i la tripulació segueix sense confirmar", ratllant la intervenció israeliana de "atac il·legal contra humanitaris desarmats" i cridant als governs i institucions internacionals a "exigir la seva seguretat i alliberament immediates".

La Flotilla ha informat que trenta dels seus vaixells continuen navegant cap a Gaza i que estan a 46 milles nàutiques de la costa de l'enclavament (uns 85 quilòmetres). 

