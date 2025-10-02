Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos avions xoquen en la pista d'un aeroport de Nova York

Un dels aparells ha colpejat amb una de les seves ales la cabina de la segona aeronau

Vista general de l'aeroport de LaGuardia, a Nueva York

Vista general de l'aeroport de LaGuardia, a Nueva York / EP

Dos avions de l'aerolínia Delta Air Lines han protagonitzat a última hora del dimecres una col·lisió "a escassa velocitat" en una de les pistes d'enlairament en l'aeroport de Laguardia, a la ciutat estatunidenca de Nova York, on un dels aparells ha colpejat amb una de les seves ales la cabina de la segona aeronau.

L'aerolínia ha indicat que un avió que es preparava per a enlairar amb destinació a Virgínia quan ha colpejat amb una de les seves ales a un altre que havia arribat des de Carolina del Nord.

El pilot del vol amb destinació a Virgínia ha especificat que una de les hostesses ha resultat ferida després de la col·lisió, segons ha recollit la cadena de televisió estatunidenca CNN, mentre que l'Autoritat de Ports de Nova York i Nova Jersey, que opera l'aeroport, ha assenyalat que una persona ha estat traslladada a un hospital, sense més detalls.

Delta ha assegurat en un comunicat que "treballarà amb totes les autoritats competents per a investigar els fets, ja que la seguretat dels clients i el personal està per sobre de tota la resta". "Demanem disculpes als nostres clients per l'experiència", ha assenyalat l'aerolínia.

