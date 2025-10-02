Israel dona per acabada la missió de la Flotilla: i ara què passarà amb els activistes detinguts?
La situació de cadascun pot dependre dels seus antecedents
Jose Rico
El govern d’Israel ha donat per acabada la missió de la Flotilla i assegura que un últim vaixell “d’aquesta provocació” roman a distància. En aquest sentit, adverteix que si s’acosta, també s’impedirà que entri en zona de combat activa, com s’ha fet amb la resta d’embarcacions. Segons ha assegurat el Ministeri d’Afers Exteriors a les xarxes, “cap dels vaixells de provocació de la Hamàs-Sumud ha aconseguit entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal”. “La provocació de Hamàs-Sumud ha acabat”, ha insistit, alhora que ha reiterat que tots els tripulants estan “sans i estalvis” i es dirigeixen a Israel.
L’abordatge obre un escenari ple d’incògnites sobre el futur dels detinguts. Poques hores després d’assaltar les primeres embarcacions, el Ministeri d’Afers Exteriors hebreu va mostrar imatges d’alguns arrestats, com l’activista sueca Greta Thunberg, i va confirmar que estaven sent traslladats a ports israelians. Però, què pot passar amb ells un cop han posat els peus al país?
Interrogatori
La situació de cadascun pot dependre dels seus antecedents. Si Israel procedeix de la mateixa manera que en la intervenció anterior de la flotilla, al juny, els detinguts seran interrogats en una comissaria de migracions i acusats d’haver entrat al país de manera il·legal. Un equip d’advocats de la flotilla ja es troba a Israel per defensar els activistes i, en el cas dels espanyols, el Govern ja ha anunciat que els proporcionarà protecció diplomàtica i consular.
Expulsió en 72 hores
Un cop interrogats, les autoritats israelianes els oferiran la possibilitat de signar un document de deportació immediata, cosa que implicaria la seva expulsió del país en un termini de 72 hores i els alliberaria d’un judici. Però acceptar aquesta via suposa reconèixer que han entrat il·legalment a Israel, fet que comporta la prohibició d’accedir al país durant un període que pot arribar a ser de per vida.
Presó i judici
Si no accepten la deportació exprés, Israel passarà a considerar-los immigrants il·legals i, probablement, serien traslladats a una presó a l’espera de judici, cosa que podria allargar la seva estada al país fins a cinc dies.
Presó per reincidència
Però hi ha una tercera possibilitat. Aquells activistes que ja han participat en flotilles anteriors i sobre els quals pesava la prohibició d’entrar a Israel, com és el cas de Greta Thunberg, no tenen l’opció de signar l’expulsió immediata i podrien ser empresonats directament per temps indefinit.
Un dels advocats espanyols que assessora membres de la flotilla, l’eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, avançava aquest dimecres que, segurament, cada detingut optarà per la via que més li convingui en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat