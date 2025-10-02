Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern israelià insisteix que els activistes de la Flotilla estan “sans i estalvis” i distribueix imatges d’ells

El Ministeri d’Afers Exteriors remarca que els tripulants es dirigeixen de forma segura a Israel per ser deportats

Imatge de tripulants de la Flotilla, entre ells Greta Thunberg, distribuïda pel govern israelià

Imatge de tripulants de la Flotilla, entre ells Greta Thunberg, distribuïda pel govern israelià / Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel

ACN

Barcelona

El govern israelià ha insistit aquest dijous que els activistes interceptats de la Flotilla estan “sans i estalvis” i ha distribuït imatges d’ells, incloent una fotografia on apareix Greta Thunberg. Els passatgers de la “Hamàs-Sumud”, remarca el Ministeri d’Afers Exteriors, “es dirigeixen de manera segura i pacífica cap a Israel, on començaran els seus procediments de deportació a Europa”.

El mateix ministeri ja va remarcar dimecres que els vaixells havien estat “aturats de forma segura” i que “la Greta i els seus amics” estaven bé. segons el govern israelià, els activistes seran traslladats fins a la ciutat d'Ashdod i després seran expulsats del país.

