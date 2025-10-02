El govern israelià insisteix que els activistes de la Flotilla estan “sans i estalvis” i distribueix imatges d’ells
El Ministeri d’Afers Exteriors remarca que els tripulants es dirigeixen de forma segura a Israel per ser deportats
ACN
Barcelona
El govern israelià ha insistit aquest dijous que els activistes interceptats de la Flotilla estan “sans i estalvis” i ha distribuït imatges d’ells, incloent una fotografia on apareix Greta Thunberg. Els passatgers de la “Hamàs-Sumud”, remarca el Ministeri d’Afers Exteriors, “es dirigeixen de manera segura i pacífica cap a Israel, on començaran els seus procediments de deportació a Europa”.
El mateix ministeri ja va remarcar dimecres que els vaixells havien estat “aturats de forma segura” i que “la Greta i els seus amics” estaven bé. segons el govern israelià, els activistes seran traslladats fins a la ciutat d'Ashdod i després seran expulsats del país.
