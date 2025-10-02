L'autor ha estat abatut
Almenys tres morts i tres ferits greus en un atac en una sinagoga de Manchester durant la celebració del Yom Kippur
La policia ha confirmat la mort del presumpte agressor, que ha atropellat i ha apunyalat les víctimes, mentre investiga l'incident com un possible acte terrorista
Lucas Font
Almenys tres persones han mort i unes altres tres han resultat ferides greus aquest dijous en un atac a l'exterior d'una sinagoga al suburbi de Crumpsall, al nord de Manchester. La policia ha estat informada a les 9:31 hores (les 10:31 hora peninsular espanyola) de l'incident, dut a terme presumptament per un home que hauria envestit els vianants amb un vehicle i apunyalat posteriorment almenys una persona a la sinagoga de la congregació hebrea de Heaton Park, on s'estaven duent a terme les celebracions pel Yom Kippur, la festivitat més sagrada del calendari jueu.
Entre els morts està l'autor de l'atac, qui ha estat abatut per agents armats de la policia de Gran Manchester. Els agents no han pogut confirmar la defunció fins gairebé cinc hores després de l'incident a causa de la presència d'"objectes sospitosos" entre les pertinences de l'atacant. La unitat de desactivació d'explosius s'ha desplaçat al lloc i ha confirmat la detonació preventiva del material sospitós. "En resposta al greu incident ocorregut avui a Crumpsall, s'ha sentit un fort soroll al lloc quan els [equips de] recursos especialitzats han accedit al vehicle del sospitós com a mesura de precaució", ha informat el cos policial. Les autoritats han activat l'operació PLATO, la qual cosa significa que l'incident s'està tractant com un possible atac terrorista.
A més dels morts, la policia ha confirmat que unes altres tres persones romanen en estat greu, mentre que la resta dels fidels congregats al temple per a les celebracions religioses ja han estat desallotjats. "Un gran nombre de persones que es trobaven a la sinagoga en el moment de l'incident van quedar retingudes a l'interior mentre s'assegurava la zona circumdant, però ja han estat evacuades", ha indicat el cos policial. Els agents han agraït la rapidesa amb la qual un dels testimonis ha alertat les autoritats, alguna cosa que els ha permès actuar amb celeritat i impedir l'agressor entrar a la sinagoga.
L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha demanat a la població que s'allunyi el màxim possible de la zona, a la qual s'han desplaçat ràpidament múltiples vehicles de la policia i dels serveis d'emergència. "És un incident greu, però al mateix temps puc assegurar a la gent que el perill immediat sembla haver acabat. La policia de Manchester ha lidiat amb aquest assumpte ràpidament i ha rebut un suport increïble per part de la població", ha assegurat Burnham a la BBC. "Sembla que algunes de les mesures de seguretat utilitzades pels nostres col·legues de la comunitat jueva han tingut un paper important aquí per evitar que la situació fos pitjor".
El primer ministre, Keir Starmer, ha avançat el seu retorn al Regne Unit des de Dinamarca, on estava assistint a la cimera de la Comunitat Política Europea, per presidir una reunió d'emergència amb el comitè COBRA, activat en situacions de màxima emergència. "Estic consternat per l'atac perpetrat en una sinagoga de Crumpsall. El fet que hagi tingut lloc en Yom Kippur, el dia més sagrat del calendari jueu, ho fa encara més horrible. Els meus pensaments són amb els éssers estimats de tots els afectats, i el meu agraïment als serveis d'emergència i a tots els equips de primera intervenció", ha assegurat a través de les seves xarxes socials. Starmer ha anunciat el desplegament d'efectius addicionals de les forces de seguretat a les principals sinagogues del país mentre les autoritats continuen investigant el que ha passat.