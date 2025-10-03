El Marinette, l'últim vaixell de la flotilla que continuava navegant, també interceptat
Els 473 detinguts de la Flotilla són traslladats a una presó del sud d'Israel
EFE
Argel
El Marinette, l'últim vaixell de la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza que quedava navegant al Mediterrani ha estat interceptat aquest divendres, segons un vídeo emès en directe a través de la pàgina de l'organització de la missió.
Des de la nit de dimecres, Israel ha anat interceptant més de quaranta vaixells i ha detingut un total de 473 tripulants que han estat traslladats aquest divendres a la presó de Saharonim, al desert del Neguev, al sud d’Israel. Les autoritats del país han explicat que els arrestats han passat per un "procés d'inspecció" un cop desembarcats al port de la ciutat d'Asdod, de cara a la seva futura deportació.
