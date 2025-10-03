Els 473 detinguts de la Flotilla són traslladats a una presó del sud d'Israel
El Marinette, l'últim vaixell que continuava navegant, ha estat interceptat aquest divendres
Europa Press / EFE
Un total de 473 tripulants de la Global Sumud Flotilla detinguts per les autoritats israelianes per navegar cap a Gaza per trencar el bloqueig han estat traslladats a la presó de Saharonim, al desert del Neguev, al sud d'Israel. Les autoritats del país han explicat que els arrestats han passat per un "procés d'inspecció" un cop desembarcats al port de la ciutat d'Asdod, de cara a la seva futura deportació.
Els activistes anaven a bord de 41 embarcacions interceptades per les tropes israelianes entre la nit de dimecres i dijous. Només un dels vaixells va poder seguir el viatge, tot i que avui s'ha informat que també ha estat abordat.
El Ministeri d'Exteriors israelià va assegurar ahir que cap dels vaixells de la flotilla havia aconseguit traspassar el "bloqueig naval" impost per l'Exèrcit sobre Gaza i va confirmar la detenció de tots els activistes, als quals va prometre deportar a Europa. "La provocació ha acabat", va remarcar.
Per la seva banda, la Global Sumud Flotilla, que intentava traslladar ajuda humanitària a Gaza, va denunciar "un atac il·legal contra activistes desarmats", i va advocar per "desafiar la normalitat genocida amb desobediència civil", davant de l'ofensiva d'Israel contra l'enclavament en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023, encapçalats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).
L'ofensiva israeliana contra la Franja ha deixat fins avui més de 66.200 palestins morts, segons les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, enmig de les crítiques internacionals sobre les accions de l'Exèrcit d'Israel, especialment entorn del bloqueig al lliurament d'ajuda. El nord de Gaza ha estat declarat com a zona de fam.
