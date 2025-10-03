En alta mar
Les cares més conegudes entre els detinguts de la flotilla de Gaza
El Ministeri d’Afers Exteriors té localitzats 65 activistes espanyols que participaven en la navegació d'ajuda humanitària cap a Gaza
Jose Rico
Mig miler de tripulants de la flotilla humanitària que es dirigia a Gaza esperen a Israel que es resolgui la devolució als seus països d’origen després de l’abordatge que la Marina israeliana va dur a terme dimecres passat en aigües internacionals. La Flotilla Global Sumud estava composta per activistes, periodistes, metges, artistes i polítics de múltiples nacionalitats que es van unir en aquesta iniciativa, integrada per un total de 43 vaixells, per intentar proporcionar ajuda a la població de Gaza.
El Ministeri d’Afers Exteriors té localitzats 65 activistes espanyols que participaven en la flotilla i, segons els seus organitzadors, almenys 40 d’ells ja estan detinguts. A més dels espanyols, entre els arrestats confirmats pels organitzadors hi ha 35 italians, 32 turcs, 21 malaisis, 25 tunisencs, 12 brasilers, 31 francesos i 20 estatunidencs, a més de participants del Regne Unit, Alemanya, Mèxic i Colòmbia, entre altres països.
Entre els navegants més reconeguts sobresurten tres noms: l’activista sueca Greta Thunberg, l’actor Liam Cunningham i un nét de Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela. La sueca Greta Thunberg, reconeguda internacionalment per la seva lluita contra el canvi climàtic i per la justícia ambiental, és una de les integrants de la flotilla que ja tenia la prohibició expressa d’entrar a Israel per haver participat en una flotilla anterior, cosa que podria complicar-li el futur judicial al país.
Els fans de Joc de Trons reconeixeran l’actor irlandès Liam Cunningham com el famós Lord Davos de l’exitosa sèrie. Ferm defensor de la causa palestina, va rebre l’any 2020 el premi Lifetime Contribution to Human Rights del Irish Council for Civil Liberties pel seu treball amb refugiats i migrants.
“Mandla” Mandela, nét de l’expresident sud-africà Nelson Mandela que va ser símbol de la lluita contra l’apartheid, és activista com el seu avi i membre del Congrés Nacional Africà. Es va unir a la flotilla a Tunísia i ho va justificar així: “Els palestins estan experimentant una forma d’apartheid molt pitjor que la que nosaltres vam patir. Creiem que la comunitat global ha de continuar donant suport als palestins, tal com ells van estar al nostre costat.”
També es van sumar a la flotilla diverses eurodiputades com les italianes Annalisa Corrado i Benedetta Scuderi, les franceses Rima Hassan i Emma Fourreau, la franco-palestina Rima Hassan, i l’irlandesa Lynn Boylan, a més de la diputada a l’Assemblea portuguesa Mariana Mortágua. Hassan, de La França Insubmisa i figura emergent de la política europea, va néixer en una família palestina exiliada després de la creació de l’Estat d’Israel el 1948, i va créixer al camp de refugiats de Neyrab fins que es va establir amb els seus pares a Síria.
Pel que fa als espanyols, l’equip jurídic de la flotilla ha confirmat que entre els detinguts hi ha l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. Juntament amb ella, navegaven rumb a Gaza la presidenta del grup parlamentari de la CUP al Parlament de Catalunya, Pilar Castillejo, i el regidor d’ERC a Barcelona Jordi Coronas. També hi anaven a bord la diputada autonòmica de Más Madrid Jimena González, tres membres de Podem (Lucía Muñoz, regidora a Palma; el seu secretari d’Antiracisme i exdiputat, Serigne Mbayè, i Alejandra Martínez Velasco), i quatre d’Esquerra Unida.
Més enllà dels polítics, entre els espanyols detinguts també hi ha, almenys, dos gallecs, l’activista i advocada Sandra Garrido i el patró del vaixell Meteque, i l’activista gal·lesa resident a Gran Canària Bianca Milacic. A aquests noms cal sumar-hi Ana María Alcalde, coneguda en l’àmbit religiós com a Hanan i apodada en alguns mitjans com a Barbie Gaza. Aquesta creadora de contingut d’origen granadí té 46 anys i viu a Ceuta amb el seu marit, Amin Abdelkader, policia local, amb qui té sis fills.
Llicenciada en Treball Social per la Universitat Complutense de Madrid i amb estudis de postgrau en polítiques d’integració, es va convertir a l’islam fa dues dècades. Actualment, la seva activitat a internet se centra en causes socials i educatives, a més de publicar escenes familiars i contingut sobre drets humans, feminisme i justícia social.
