Pròxim Orient

Trump dona un ultimàtum a Hamàs perquè accepti abans de diumenge el seu pla de pau per a Gaza o serà "un infern"

"Hi haurà pau a l'Orient Pròxim, d'una manera o una altra", sentencia el president nord-americà, que marca la mitjanit de diumenge a DC com a límit

El president d'Estats Units, Donald Trump.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat a Hamás un ultimàtum perquè accepti el pla de pau que el mandatari va presentar dilluns. El republicà ha fixat com a límit per assolir un acord el diumenge a les sis de la tarda hora de Washington (la una de la matinada de dilluns a Gaza i Tel Aviv, una hora menys a l'Espanya peninsular).

L'anunci de Trump ha arribat en un missatge a Truth Social penjat poc després de les 10 del matí a la capital, que està sacsejada per un tancament operatiu de govern. I es tracta d'un ultimàtum que arriba acompanyat d'una amenaça. "Si no s'arriba a aquest acord última oportunitat, es desfermarà contra Hamás tot l'infern, com ningú no ha vist mai abans". "Hi haurà pau a l'Orient Pròxim d'una manera o una altra", ha escrit també en un parell d'ocasions al missatge el mandatari.