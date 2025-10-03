Pròxim Orient
Trump dona un ultimàtum a Hamàs perquè accepti abans de diumenge el seu pla de pau per a Gaza o serà "un infern"
"Hi haurà pau a l'Orient Pròxim, d'una manera o una altra", sentencia el president nord-americà, que marca la mitjanit de diumenge a DC com a límit
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat a Hamás un ultimàtum perquè accepti el pla de pau que el mandatari va presentar dilluns. El republicà ha fixat com a límit per assolir un acord el diumenge a les sis de la tarda hora de Washington (la una de la matinada de dilluns a Gaza i Tel Aviv, una hora menys a l'Espanya peninsular).
L'anunci de Trump ha arribat en un missatge a Truth Social penjat poc després de les 10 del matí a la capital, que està sacsejada per un tancament operatiu de govern. I es tracta d'un ultimàtum que arriba acompanyat d'una amenaça. "Si no s'arriba a aquest acord última oportunitat, es desfermarà contra Hamás tot l'infern, com ningú no ha vist mai abans". "Hi haurà pau a l'Orient Pròxim d'una manera o una altra", ha escrit també en un parell d'ocasions al missatge el mandatari.
Hamás just havia passat les últimes hores demanant més temps per donar resposta al pla de Trump, en l'elaboració del qual han jugat un paper fonamental Steve Witkoff i Jared Kushner i que dilluns va acceptar públicament el primer ministre d'Israel, Binyamín Netanyahu, en una compareixença davant la premsa després de la seva reunió amb Trump a la Casa Blanca.
"Hamás continua amb les consultes respecte al pla de Trump, i ha informat els mediadors que les discussions continuen i necessiten més temps", havia dit un oficial anònim a l'Agence France-Presse abans de l'anunci del republicà d'aquest divendres.
