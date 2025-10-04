El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
La situació de John Wyllie s’ha fet viral arreu del món
Ramón Baylos
Si bé és cert que el món de la loteria ens deixa en ocasions amb casos força insòlits, aquell del qual parlarem aquí ho és per una sèrie de causes bastant inusuals.
Sobretot, perquè ningú en el seu seny podria pensar que algú que ha guanyat un sorteig que li atorgava un sou setmanal acabaria completament arruïnat.
Doncs bé, això mateix és el que li ha passat a John Wyllie, un ciutadà de Califòrnia que l’any 2012 va guanyar un sorteig de Publishers Clearing House que li atorgava un sou setmanal de 4.600 dòlars de per vida.
Tanmateix, la situació no va acabar sent tan bona com semblava: l’any 2024, l’empresa responsable del sorteig va entrar en fallida i va ser adquirida per una altra anomenada ABR Interactive.
Això ha provocat que els pagaments setmanals de John Wyllie es tallessin en sec i, quan va anar a reclamar, ABR Interactive va declarar que només serien vàlids els sorteigs posteriors a la compra, de manera que havia d’adreçar la seva sol·licitud a la massa de la fallida de Publishers Clearing House.
Evidentment, la situació per a John Wyllie no és gens favorable: en guanyar el sorteig es va jubilar prematurament i ara no és capaç de trobar una feina fixa a causa de la seva edat.
I és que John Wyllie no preveu que la situació canviï a curt termini, per la qual cosa està denunciant el seu cas de fallida a tots els mitjans per exercir pressió sobre una empresa que encara li deu diners a dia d’avui.
Ara bé, el cert és que 240.000 dòlars anuals durant 12 anys haurien donat per estalviar força i fins i tot invertir aquests diners en altres negocis, per la qual cosa hi ha qui assegura que la situació de fallida de Wyllie es deu a una falta de previsió. Què en penseu vosaltres? Us animo a deixar la vostra opinió a la secció de comentaris.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals