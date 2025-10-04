El conflicte del Pròxim Orient
Israel excarcera i deporta els quatre primers membres de la Flotilla
Les autoritats israelianes alliberen els parlamentaris italians que viatjaven cap a Gaza i intercepten l’últim vaixell de la missió humanitària
El cònsol d’Espanya va poder estar en contacte amb alguns dels 65 espanyols reclosos a la presó
Andrea López-Tomàs
La imatge s’assembla a les vistes a Gaza en els últims dos anys. Centenars de persones sotmeses a terra. Els únics drets són les forces de seguretat israelianes. Aquesta vegada, en canvi, els detinguts encara conserven la roba i les seves pertinences, a diferència del que els sol passar als palestins arrestats a Gaza. Allà, l’Exèrcit israelià els sol despullar, tapar els ulls i fer posar de genolls. "Aquests són els terroristes de la Flotilla", va cridar el ministre ultradretà de Seguretat Nacional, el colon Itamar Ben-Gvir, davant els 473 tripulants de la Global Sumud Flotilla detinguts per les autoritats israelianes i portats fins al port d’Ashdod. Els passaports estrangers els donen la valentia per cridar-li: "Free, free Palestine!" ("¡Palestina lliure!").
"Mireu-los, són partidaris d’assassins; realment no han vingut per la Flotilla o per portar ajuda, han vingut per donar suport a Gaza, als terroristes", va apuntar Ben-Gvir en un vídeo que circula per les xarxes socials assenyalant amb el dit desenes de persones que portaven un mes en alta mar per portar ajuda a la Franja. A continuació, va mostrar algunes zones d’un dels més de 40 vaixells que integraven la Flotilla, acusant-los de no portar ajuda humanitària. Els activistes han denunciat en prèvies missions com, al ser abordats pels soldats israelians en alta mar, aquests llançaven part dels productes d’assistència al mar.
Presó al desert
Després, l’àmplia majoria dels 473 tripulants van ser traslladats a la presó de Saharonim, al desert del Nègueb, al sud d’Israel. Aquesta instal·lació està envoltada de polèmica, perquè, durant l’última dècada, ha sigut utilitzada com a centre de detenció per a sol·licitants d’asil africans, especialment ciutadans del Sudan del Sud, el Sudan i Eritrea. La regió és coneguda per les seves dures condicions de vida, tant a l’estiu com a l’hivern.
Ahir al matí, soldats israelians van interceptar l’últim vaixell de la Flotilla, el Marinette, que mantenia la seva ruta cap a Gaza per trencar el bloqueig naval. Ara, els 473 tripulants s’enfronten a dues opcions: poden ser deportats de manera immediata o enfrontar-se a un procediment judicial que probablement acabarà amb la seva deportació. Loubna Tuma, advocada de l’oenagé israeliana Adalah, l’equip jurídic de la Flotilla, va informar ahir a Efe que desconeix el nombre de persones que han accedit a ser deportades i les que han optat pel procés judicial. El cònsol d’Espanya a Tel-Aviv va tenir accés al centre on són els 65 espanyols que té localitzats el Ministeri d’Exteriors i va poder estar en contacte amb una part d’ells. Fonts del ministeri asseguren que el cònsol continuarà anant a la presó fins que els hagi pogut visitar tots i siguin lliures i tornin a Espanya.
El Ministeri d’Exteriors italià va confirmar que els seus parlamentaris i eurodiputats ja han sigut traslladats a l’aeroport de Tel-Aviv per volar cap a Roma. Es tracta de les eurodiputades de l’Aliança Verds i Esquerra Benedetta Scuderi, del Partit Demòcrata (PD) Annalisa Corrado, del senador del Moviment 5 Estrelles Marco Croatti i del diputat del PD Arturo Scotto. Segons van afirmar els mitjans presents als voltants de la presó, la majoria dels representants diplomàtics dels diferents països es van desplaçar al centre penitenciari.
Després de la intercepció dels més de 40 vaixells –la majoria en aigües internacionals, cosa que és il·legal–, els detinguts van ser portats dijous al port israelià d’Ashdod. Allà la policia els va fitxar i les autoritats frontereres van gestionar els tràmits de migració. La majoria dels 500 arrestats van ser traslladats en un degoteig d’autobusos des del port fins a la presó. Ben-Gvir va defensar que deportar els activistes és un error. "S’haurien de mantenir aquí uns mesos en una presó israeliana perquè s’acostumin a l’olor de l’ala terrorista", va dir a X.
