Atemptat
Una víctima de Manchester va morir per trets de la policia
El Periódico
Una de les dues víctimes mortals de l’atemptat terrorista que hi va haver dijous contra una sinagoga a la ciutat britànica de Manchester va morir per trets dels agents, segons va confirmar ahir el cap de la policia del Gran Manchester, Stephen Watson, que va dir a més que una de les tres persones que estan hospitalitzades en estat greu també presenta ferides de bala. "El patòleg del Ministeri de l’Interior ha informat que ha determinat de manera provisional que una de les víctimes mortes semblaria haver patit una ferida compatible amb un tret", va assenyalar, segons ha informat l’agència Efe.
Watson va afegir que "es creu que el sospitós, Jihad al-Shamie, que va morir tirotejat per la policia, no estava en possessió d’una arma de foc i que els únics trets van ser fets pels agents de la GMP amb armes autoritzades mentre miraven d’impedir que l’agressor entrés a la sinagoga i causés més mal a la comunitat jueva". "Per tant, es dedueix que, subjecte a exàmens forenses addicionals, la ferida [mortal] s’hauria pogut produir com una conseqüència tràgica i imprevista de l’acció urgent que van prendre els meus oficials per mirar de posar fi a l’atac violent", va dir.
Watson va precisar que "no corre perill la vida" de l’altra persona que va ser ferida de bala. "Sembla que les dues víctimes estaven molt a prop una de l’altra rere la porta de la sinagoga, quan els fidels intentaven evitar que l’atacant entrés", va apuntar el cap de la GMP.
Dues persones van morir i tres més van resultar ferides dijous després que el britanicosirià Jihad al-Shamie, que no estava fitxat per la policia, atropellés transeünts amb un cotxe i acoltellés un home durant el festival jueu de Yom Kippur a la sinagoga de Heaton Park, al nord de Manchester. La policia manté sota custòdia tres presumptes còmplices mentre continua la investigació sobre la motivació de l’atac, considerat antisemita.
