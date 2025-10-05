Ada Colau i Jordi Coronas, entre els 21 membres de la Flotilla detinguts a Israel que tornaran aquest diumenge a Espanya
La previsió és que els activistes agafin un vol des de Tel-Aviv a la tarda
ACN
L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, seran dos dels 21 membres de la Flotilla que aquest diumenge està previst que tornin des d’Israel a Espanya, segons han confirmat a l’ACN fonts pròximes republicanes i dels Comuns.
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat aquest diumenge en una entrevista a TVE un acord amb Israel per deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari del desert israelià de Neguev, al sud del país. La previsió és que els 21 activistes agafin un vol des de Tel-Aviv aquest diumenge a la tarda i arribin a l'aeroport Barajas cap a les vuit del vespre.
El primer grup, aquest diumenge
Un primer grup d'espanyols retinguts de la Flotilla volarà aquest diumenge des de Tel-Aviv cap a Espanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat en una entrevista a TVE aquest acord amb Israel per tal de deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país. D'altra banda, el ministre ha assegurat que ha donat "instruccions" al cònsol a Tel-Aviv perquè visiti cada dia el centre i "verifiqui" que reben aigua, aliments i atenció sanitària si algun dels retinguts ho precisa. Ha garantit "tota la protecció diplomàtica i consolar" i ha recordat a les autoritats israelianes que, entre els membres de la Flotilla, hi ha parlamentaris i periodistes.
El ministre d'Exteriors espanyol ha considerat "una bona notícia" que puguin tornar a Espanya, "que és on haurien d'estar amb total llibertat de moviments". Albares també ha garantit que els retinguts rebran tota la protecció diplomàtica fins que l'últim sigui alliberat i retornat a l'Estat.
Pel que fa a la situació en què es troben els retinguts al centre penitenciari, el ministre ha explicat que, dels primers contactes que hi han pogut tenir, "es troben bé". No obstant això, ha explicat que continuaran visitant-los cada dia per a garantir la seva "integritat" i els seus "drets".
