Millor cuiner del món per segon any consecutiu

Best Chefs Awards, fundat fa deu anys, és una altra llista que intenta fer-se un lloc al saturat espai de les competicions

Rasmus Munk junto a Ana Roš, en Best Chefs Awards 2025

Rasmus Munk junto a Ana Roš, en Best Chefs Awards 2025 / EPC

Cata Mayor

Barcelona

El cuiner danès Rasmus Munk, d'Alchemist, Copenhaguen, va ser premiat a Milà com a Millor Xef del Món en els premis Best Chefs Awards 2025. Munk ja va ser reconegut amb el mateix guardó el 2024. En el segon lloc, l'eslovena Ana Roš (Hiša Franko) i en el tercer, Himanshu Saini (Trèsind Studio).

Després de la cerimònia, el cuiner danès va dir: “Rebre aquest premi és una veritable lliçó d'humilitat”. Alchemist ocupa un magatzem gegantí a l'illa de Refshaleøen, que inclou una cúpula per a projeccions. El preu del menú supera els 700 euros. "Gastronomia, drama, art i visuals espectaculars es fusionen per crear l'univers Alchemist", escriuen a la seva web.

Entre els plats, unes costelles d'acer que recorden els budells malalts de nens famèlics sobre els quals han col·locat làmines de llom de conill o unes postres amb un taüt de xocolata per conscienciar i defensar el comerç just.

Els Best Chef Awards van començar el 2015 i la primera llista la van llançar dos anys després. Voten menys de mil persones: 572 cuiners i 400 periodistes o experts en gastronomia.

Dabiz Muñoz va arribar al màxim el 2021, 2022 i 2023 i Joan Roca el 2017 i 2018. El 2023 i 2024, Albert Adrià va quedar al segon lloc i aquest any ja no és al podi.

Així com Michelin entrega estrelles i Repsol, sols, els organitzadors d'aquesta llista –buscant el seu espai a la saturada competició amb desenes de classificacions– els premien amb ganivets.

3 ganivets

Albert Adrià, Enigma, Barcelona

Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, Renteria (Guipúscoa)

Ángel León, Aponent, El Port de Santa Maria (Cadis)

David Muñoz, DiverXO, Madrid

Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid

Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, Gaudir, Barcelona

Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu (Biscaia)

Javier i Sergio Torres, Cuina Germans Torres, Barcelona, Espanya

Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, Espanya

Martín Berasategui, Martín Berasategui, Sant Sebastià, Espanya

Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas (Astúries). NOVETAT

Paco Méndez, Come, Barcelona

Paco Morales i Paola Gualandi, Noor, Còrdova

Paco Pérez, Miramar, Llançà (Girona)

Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid

Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona

Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia (Alacant)

Bittor Arginzoniz, Rostidor Etxebarri, Atxondo (Biscaia)

2 ganivets

Antonio Romero, Suculent, Barcelona

Begoña Rodrigo, La Salita, València

Dani García, Smoked Room, Madrid

David Yárnoz, Molí d'Urdániz, Urdániz (Navarra)

Elena Arzak, Arzak, Sant Sebastià

Fina Puidgevall i Martina Puigvert, Les Cols, Olot (Girona)

Javier Olleros, Culler de Pau, O Grove (Pontevedra)

Jesús Sánchez, Pèrgol d'Amós, Villaverde de Pontones (Cantàbria)

Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona

Juanlu Fernández, Lú Cuina i Ànima, Jerez de la Frontera

Luis Valls, El Poblet, València

Mario Sandoval, Coque, Madrid

Paulo Airaudo, Amelia, Sant Sebastià

Rafa Zafra, Estimar, Barcelona

Ricard Camarena, Ricard Camarena, València

Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo (Biscaia)

Toño Pérez, Atri, Càceres

Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona

1 ganivet

Aitor Arregi, Elkano, Guetaria (Guipúscoa)

Benito Gómez, Bardal, Ronda (Màlaga)

Diego Murciego, Des de 1911, Madrid

Javi Estévez, La Tasqueria, Madrid

Javier Sanz i Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez (Albacete)

Jorge Muñoz i Sara Peral, OSA, Madrid

Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao

Josep Moreno, Delirant, Salou (Tarragona)

Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid

Macarena de Castro, Maca de Castro, Alcúdia (Mallorca)

Oliver Peña, Teatre Kitchen & Bar, Barcelona

Pablo González, Cabana Buenavista, Múrcia

Pedro Sánchez, Bagà, Jaén

Pepe Solla, Casa Solla, Poio (Pontevedra)

Rafa de Bedoia, Aleia, Barcelona

Rafa Peña, Gresca, Barcelona

Ramon Freixa, Ramon Freixa Tradició, Madrid

Xosé Torres Cannes, Pepe Vieira, Raxo (Pontevedra)

Premis especials

‘The Best Food Art’, per a Quique Dacosta

‘The Best Science’, per a Diego Guerrero, (DSTAgE)

'The Best Humanity', per als xefs de World Central Kitchen (WCK), ONG de José Andrés

‘The Best Visionary’: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Mòdena, Itàlia

‘The Best Pastry’: Pla Salazar, Nuema, Quito, Equador

'The Best Terroir': Debora Fadul, Diacà, Ciutat de Guatemala, Guatemala

