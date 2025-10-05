Millor cuiner del món per segon any consecutiu
Best Chefs Awards, fundat fa deu anys, és una altra llista que intenta fer-se un lloc al saturat espai de les competicions
Cata Mayor
El cuiner danès Rasmus Munk, d'Alchemist, Copenhaguen, va ser premiat a Milà com a Millor Xef del Món en els premis Best Chefs Awards 2025. Munk ja va ser reconegut amb el mateix guardó el 2024. En el segon lloc, l'eslovena Ana Roš (Hiša Franko) i en el tercer, Himanshu Saini (Trèsind Studio).
Després de la cerimònia, el cuiner danès va dir: “Rebre aquest premi és una veritable lliçó d'humilitat”. Alchemist ocupa un magatzem gegantí a l'illa de Refshaleøen, que inclou una cúpula per a projeccions. El preu del menú supera els 700 euros. "Gastronomia, drama, art i visuals espectaculars es fusionen per crear l'univers Alchemist", escriuen a la seva web.
Entre els plats, unes costelles d'acer que recorden els budells malalts de nens famèlics sobre els quals han col·locat làmines de llom de conill o unes postres amb un taüt de xocolata per conscienciar i defensar el comerç just.
Els Best Chef Awards van començar el 2015 i la primera llista la van llançar dos anys després. Voten menys de mil persones: 572 cuiners i 400 periodistes o experts en gastronomia.
Dabiz Muñoz va arribar al màxim el 2021, 2022 i 2023 i Joan Roca el 2017 i 2018. El 2023 i 2024, Albert Adrià va quedar al segon lloc i aquest any ja no és al podi.
Així com Michelin entrega estrelles i Repsol, sols, els organitzadors d'aquesta llista –buscant el seu espai a la saturada competició amb desenes de classificacions– els premien amb ganivets.
3 ganivets
Albert Adrià, Enigma, Barcelona
Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, Renteria (Guipúscoa)
Ángel León, Aponent, El Port de Santa Maria (Cadis)
David Muñoz, DiverXO, Madrid
Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid
Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, Gaudir, Barcelona
Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu (Biscaia)
Javier i Sergio Torres, Cuina Germans Torres, Barcelona, Espanya
Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, Espanya
Martín Berasategui, Martín Berasategui, Sant Sebastià, Espanya
Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas (Astúries). NOVETAT
Paco Méndez, Come, Barcelona
Paco Morales i Paola Gualandi, Noor, Còrdova
Paco Pérez, Miramar, Llançà (Girona)
Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid
Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona
Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia (Alacant)
Bittor Arginzoniz, Rostidor Etxebarri, Atxondo (Biscaia)
2 ganivets
Antonio Romero, Suculent, Barcelona
Begoña Rodrigo, La Salita, València
Dani García, Smoked Room, Madrid
David Yárnoz, Molí d'Urdániz, Urdániz (Navarra)
Elena Arzak, Arzak, Sant Sebastià
Fina Puidgevall i Martina Puigvert, Les Cols, Olot (Girona)
Javier Olleros, Culler de Pau, O Grove (Pontevedra)
Jesús Sánchez, Pèrgol d'Amós, Villaverde de Pontones (Cantàbria)
Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona
Juanlu Fernández, Lú Cuina i Ànima, Jerez de la Frontera
Luis Valls, El Poblet, València
Mario Sandoval, Coque, Madrid
Paulo Airaudo, Amelia, Sant Sebastià
Rafa Zafra, Estimar, Barcelona
Ricard Camarena, Ricard Camarena, València
Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo (Biscaia)
Toño Pérez, Atri, Càceres
Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona
1 ganivet
Aitor Arregi, Elkano, Guetaria (Guipúscoa)
Benito Gómez, Bardal, Ronda (Màlaga)
Diego Murciego, Des de 1911, Madrid
Javi Estévez, La Tasqueria, Madrid
Javier Sanz i Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez (Albacete)
Jorge Muñoz i Sara Peral, OSA, Madrid
Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao
Josep Moreno, Delirant, Salou (Tarragona)
Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid
Macarena de Castro, Maca de Castro, Alcúdia (Mallorca)
Oliver Peña, Teatre Kitchen & Bar, Barcelona
Pablo González, Cabana Buenavista, Múrcia
Pedro Sánchez, Bagà, Jaén
Pepe Solla, Casa Solla, Poio (Pontevedra)
Rafa de Bedoia, Aleia, Barcelona
Rafa Peña, Gresca, Barcelona
Ramon Freixa, Ramon Freixa Tradició, Madrid
Xosé Torres Cannes, Pepe Vieira, Raxo (Pontevedra)
Premis especials
‘The Best Food Art’, per a Quique Dacosta
‘The Best Science’, per a Diego Guerrero, (DSTAgE)
'The Best Humanity', per als xefs de World Central Kitchen (WCK), ONG de José Andrés
‘The Best Visionary’: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Mòdena, Itàlia
‘The Best Pastry’: Pla Salazar, Nuema, Quito, Equador
'The Best Terroir': Debora Fadul, Diacà, Ciutat de Guatemala, Guatemala
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»