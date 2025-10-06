L'equip ciclista d'Israel-Premier Tech renuncia a seguir portant el nom d'Israel
L'esquadra ha anunciat aquesta decisió de cara a l'any que ve, així com el "pas enrere" del seu propietari, el magnat amic de Netanyahu Sylvan Adams
Sergi López-Egea
Quan encara no fa un mes del final d’una Volta marcada per les protestes contra la presència de l’equip Israel Premier Tech i la denúncia del genocidi a Palestina, Sylvan Adams, el magnat de la formació israeliana i amic personal de Benjamin Netanyahu, deixa l’equip ciclista; s’acomiada en un ambient més que enrarit sabent que, mentre duri l’ofensiva a Gaza, l’equip no era benvingut en cap cursa europea.
A les manifestacions a Espanya que van motivar, sobretot, la suspensió de l’última etapa de la Volta a Madrid, van seguir-hi actes reivindicatius contra l’Israel Premier Tech, primer al Canadà i després amb l’exclusió de l’equip del Giro de l’Emilia, disputat dissabte passat. Tot i tenir dret a participar en la clàssica de Bolonya, l’organització va decidir excloure’ls de la prova, mentre que Factor, l’empresa britànica que els proporcionava les bicicletes, va anunciar que si no canviaven de nom no tindrien vehicles per pedalar la propera temporada.
“De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams ha decidit retirar-se de l’equip. A partir d’ara, ja no parlarà més en nom de l’equip, centrant-se en el seu rol com a president del Congrés Jueu Mundial d’Israel”, va indicar l’Israel Premier Tech en una nota oficial emesa aquest dilluns. “Amb un ferm compromís amb els nostres ciclistes, personal i valuosos socis, s’ha pres la decisió de canviar el nom i la imatge de l’equip, allunyant-se de la seva actual identitat israeliana. En l’esport i en el progrés sovint calen sacrificis, i aquest pas és essencial per assegurar el futur de l’equip”, afegeix el mateix comunicat.
De fet, la situació de l’Israel Premier Tech començava a ser molt complicada. Molts ciclistes desistien de córrer amb ells la propera temporada i els que podien abandonaven l’equip. Diverses curses que no tenien l’obligació federativa d’admetre’ls —el peatge que va pagar la Volta— anunciaven que no comptaven amb ells de cara a la temporada 2026, i Premier Tech, l’empresa canadenca que els copatrocina, també s’havia manifestat a favor d’un canvi de nom.
Els nous patrocinadors, ben aviat
El comunicat de l’equip indica que “tot i que ens espera un nou capítol, que es revelarà aviat, l’equip es mantindrà fidel a la seva promesa fundacional: desenvolupar talent ciclista de tot el món”. Així doncs, encara no és oficial la nova denominació de l’equip, tot i que en la mateixa nota s’incideix en els “valuosos socis”, fet que sembla indicar que, en un ordre o un altre, les marques Premier Tech i Factor seran les que donaran suport l’any vinent a l’equip fins ara israelià, per tal que pugui rodar per les carreteres ciclistes amb normalitat i sense fer publicitat —sportswashing o blanqueig a través de l’esport, segons diversos observadors— del nom d’Israel i la seva oferta turística; d’aquí, la base de les protestes que van enterbolir la Volta.
El canvi de denominació implica, a més, una nova nacionalitat per a l’equip, que s’ha de comunicar a la Unió Ciclista Internacional (UCI) durant aquest mes d’octubre. Actualment, l’Israel Premier Tech tenia menys de 20 ciclistes fitxats per al 2026, una xifra insuficient per afrontar un calendari amb garanties, amb curses com el Giro, el Tour o la Volta, per ordre de disputa, a les quals continuen tenint dret a participar l’any vinent. El canvi d’estructura no els suposa cap problema. De fet, diverses fonts ja parlaven de contactes amb la UCI en aquest aspecte per intentar evitar noves protestes durant la temporada 2026, amb l’obligació de competir sempre sota protecció policial.
